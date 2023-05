Bachar al-Assad est de retour sur la scène arabe

À lire aussi

L'organisation panarabe avait exclu le régime syrien fin 2011 pour sa répression du soulèvement populaire, qui a dégénéré en guerre dévastatrice, avant de le réintégrer le 7 mai dernier. La Ligue arabe a récemment souligné la nécessité de jouer un "rôle de premier plan", afin de parvenir à un règlement en Syrie. Mais certains pays, comme le Qatar, qui s'est vivement opposé au président Assad depuis le début de la guerre en Syrie, demeurent très réticents à un rapprochement avec Damas.

Réchauffement entre Riyad et Téhéran

M. Assad a bénéficié du séisme du 6 février, qui a fait des milliers de morts en Turquie et en Syrie, et suscité un élan de solidarité internationale. Il a également tiré profit des changements régionaux, notamment le réchauffement entre Riyad, poids lourd du monde arabe, et Téhéran, l’un des principaux alliés du régime syrien.

Outre les conflits au Moyen-Orient, le 32e sommet de la Ligue arabe devrait aborder des sujets plus internationaux, notamment la guerre en Ukraine. Invité surprise, le président ukrainien, Volodomyr Zelensky, a appelé les dirigeants de la région à "jeter un regard honnête" sur la guerre dans son pays. "Malheureusement, certains pays dans le monde et ici, parmi vous, ferment les yeux sur ces prisons et annexions illégales", a-t-il déclaré. À son arrivée à Djeddah, M. Zelensky avait indiqué qu'il s'entretiendrait séparément avec le prince héritier saoudien, et d'autres dirigeants de la région, beaucoup moins unie dans son soutien à l'Ukraine que ses alliés européens et américains. (AFP)