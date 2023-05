Erdogan reçoit l’appui d’un leader ultranationaliste avant le second tour

Au premier tour, M.Ogan avait créé la surprise en emportant 5,2 % des suffrages. Il devenait ainsi l’arbitre entre M.Erdogan (49,52 %), candidat de l’Alliance populaire, et son challenger d’une l’opposition réunie sous la bannière de l’Alliance Nationale, Kemal Kiliçdaroglu (44,9 %). Comme aucun des deux candidats n’avait obtenu 50 % des voix, il fallait les départager dans un second tour. Le leader ultranationaliste devenait ainsi un possible “faiseur des rois” alors que les analystes s’attendaient plutôt à ce que les Kurdes jouent ce rôle.

”L’Alliance nationale n’a pas pu montrer un succès suffisant face à l’Alliance populaire, qui est au pouvoir depuis 20 ans, et n’a pas pu nous convaincre de son avenir. Il manquait le facteur de stabilité”, a déclaré Sinan Ogan lundi lors d’une conférence de presse.

L’ancien du MHP, allié ultranationaliste de la coalition au pouvoir à Ankara, a rencontré les deux candidats et négocié avec eux. Selon M.Ogan, les pourparlers ont abouti avec le clan Erdogan sur des points jugés cruciaux par lui comme la lutte, notamment, contre la guérilla du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) et le retour des trois millions de réfugiés syriens.

”Une lutte ininterrompue et stable contre toutes sortes d’organisations terroristes sera poursuivie”, a enchaîné Sinan Ogan. “Il existe désormais un calendrier sur la question des demandeurs d’asile et des réfugiés. Toutes les conditions seront appliquées pour que les demandeurs d’asile soient renvoyés dans leur pays dans un délai déterminé. Des mesures seront prises au plus haut niveau pour empêcher les passages illégaux.”

Des réfugiés priés de rentrer chez eux

Accueillis généreusement au début de la guerre syrienne en 2011, les réfugiés syriens sont désormais persona non grata pour une partie de la population turque, confrontée à la cherté du logement et l’envolée des prix. C’est en grande partie pour les reloger (et combattre les groupes inspirés par le PKK) qu’Erdogan a lancé trois opérations militaires dans le nord de la Syrie. Il a fait construire des maisons et des facilités dans les zones désormais contrôlées par l’armée turque et ses milices, avec l’objectif d’y accueillir au moins un million des réfugiés syriens.

Alarmé par son faible score, alors que presque tous les sondages le donnaient gagnant au premier tour, Kemal Kiliçdaroglu a vainement tenté de s’attirer les bonnes grâces de M.Ogan en déclarant jeudi dernier qu’il promettait de “renvoyer tous les réfugiés chez eux dès son arrivée au pouvoir”. M.Erdogan a répliqué sur CNN qu’il refusait de procéder à une déportation mais qu’il préférait “encourager” le retour des réfugiés.

L’alliance entre Erdogan et Ogan est liée davantage à l’agenda nationaliste qu’à la vision politique des deux hommes. Car si le premier entend définitivement instaurer un islam politique en Turquie, le second se revendique de l’héritage laïc d’Atatürk.