Le gouvernement israélien épouse la colonisation et rejette Washington

À lire aussi

Kippa brodée vissée sur des cheveux hirsutes, on se balance d'avant en arrière en lisant la Torah. On écoute les analyses incendiaires de son directeur, le rabbin Elishama Cohen, qui a fondé la yeshiva en 2007. Cohen est connu pour ses diatribes racistes : il a ouvertement appelé à brûler des villages arabes. Jusqu'ici, la présence de la colonie était tolérée mais illégale aux yeux du droit israélien. Cet avant-poste faisait partie, avec trois autres, du "désengagement" de 2005. On se rappelle de Gaza, des colons poussés de force dans des bus par de jeunes conscrits israéliens. Homesh, c'est cette même image, repassée en boucle dans l'imaginaire traumatisé des colons israéliens.

À lire aussi

En avril dernier, le parlement israélien a passé une loi annulant cette provision, un coup de poignard dans les velléités palestiniennes d’obtenir un État. Et une victoire pour les suprémacistes juifs, qui voudraient doubler la population israélienne dans les territoires occupés : Homesh est un endroit stratégique, nécessaire pour couper l’expansion des communautés palestiniennes entre Jénine et Naplouse, où la résistance armée palestinienne prospère.

L’allié américain énerve

L’approfondissement de la colonisation irrite au plus haut point les partenaires étrangers de l’État hébreu, à commencer par Washington. Benjamin Netanyahou, "coincé" par une ultradroite plus populaire que jamais dans un pays en pleine crise identitaire, multiplie les affronts. Magicien de la politique internationale, il a souvent joué l’intermédiaire, la tête froide entre la Maison-Blanche et les faucons israéliens. Mais les idéologues du Grand Israël ne jouent pas à ce jeu-là : pour eux, Washington énerve, et ce malgré son soutien diplomatique indéfectible et ses 4 milliards de dollars annuels à l’armée israélienne.

"On n'a pas besoin d'eux", crache Elisha Haas. Ce biophysicien de renom, qui habite dans une des rues les plus cotées de Jérusalem, n'a pas de doute : "Notre force, c'est l'âme juive, c'est elle qui a fait renaître cette terre de ses cendres, c'est elle qui justifie notre succès, avec l'aide de Dieu." Le temps est de leur côté. Le slogan favori des sionistes religieux, scandé comme à un match de foot, est "le peuple éternel n'a pas peur du long chemin". Du jeu de fond.

À lire aussi

Un pas en avant vers l’annexion

Rétablir Homesh, c'est un pas en avant vers l'annexion, "un pas en avant vers la venue du Messie et la rédemption", disent souvent les colons. Mercredi, le village de Burqa, à qui appartiennent les terres sur lesquelles Homesh a été construit, a reçu une visite de solidarité de diplomates occidentaux, dont ceux de l'Union européenne. Leur poids est encore plus mince que celui des Américains : quelques heures plus tard, le village a été attaqué, des propriétés brûlées.

Tous les jours, soldats et Palestiniens échangent balles contre pierres. Et cela ne peut qu'empirer. Depuis le 18 mai, l'armée israélienne autorise les Israéliens à revenir. Le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, s'est fendu d'un communiqué spécial, ce dimanche, annonçant son "profond malaise", déplorant que l'autorisation d'une présence permanente sur Homesh trahisse "les engagements du gouvernement actuel auprès de l'administration Biden". Le gouvernement israélien insiste sur le fait que Homesh ne redeviendra pas une colonie mais comment lui faire confiance ? Washington enjoint l'État hébreu à ne pas approfondir ses velléités coloniales, et Israël l'ignore. On attend l'ultimatum. Mais il ne vient pas.