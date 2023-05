Pourquoi les élections en Turquie sont libres et inéquitables ?

Après plus de deux décennies de pouvoir, Recep Tayyip Erdogan, son parti de la Justice et du Développement (AKP) et son allié, le parti d’action nationaliste (MHP) ont verrouillé la société turque sous le couvert de la démocratie.

À lire aussi

En ce sens, la Turquie sous Erdogan a rejoint le club grandissant des autocrates et illibéraux (l’Indien Modi, le Russe Poutine, le Hongrois Orban, peut-être aussi le Serbe Vucic) qui utilisent les armes de la démocratie pour, dans un premier temps, être élus plus ou moins à la régulière, puis changer les règles de la démocratie et faire passer des lois qui pérennisent leur pouvoir au sommet de l’État.

Cette tendance pouvait déjà être observée à la fin des années 90 dans les Balkans, quand après l’éclatement de l’ancienne Yougoslavie, ont émergé des dirigeants nationalistes élus par des communautés traumatisées par la guerre. Leur premier réflexe a été de créer des médias à leur service. La corruption, c’est-à-dire le partage des marchés par les favoris du pouvoir, et un nationalisme virulent, dirigé souvent contre l’étranger, sont deux moteurs de ce qu’on appelle aussi les “démocratures” .

Une photo datant de 2020, prise à Moscou avant une conférence de presse de Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan. En 2016, alors que M. Erdogan venait de réchapper à une tentative de putsch, M. Poutine avait été le premier dirigeant à lui téléphoner pour exprimer son soutien.

Alors que s’est-il passé en Turquie ces dernières années avant que 49,5 % de la population ne vote pour lui au premier tour, le 14 mai, malgré l’inflation et un double séisme majeur ?

1. Comme Poutine, Erdogan a joué avec les règles. La Constitution turque interdit qu’un président puisse faire plus de deux mandats. Erdogan a été élu pour la première fois président en 2014. Mais comme il a fait voter une nouvelle Constitution en 2018, ses partisans et lui ont argumenté que ces deux mandats ne doivent être comptés qu’à partir de cette année-là. Le ministre de la Justice, membre de l’AKP, lui a donné raison, de même que le Haut-Comité électoral (YSK) dont les membres ont été nommés sous la présidence d’Erdogan.

À lire aussi

2. Son principal concurrent a été neutralisé. En 2019, aux élections municipales, le principal parti d’opposition (CHP) s’empare des mairies d’Istanbul et d’Ankara. Pour Erdogan, qui a fait sa carrière à Istanbul, la défaite est personnelle. Il demande un recomptage des voix et le YSK ordonne de nouvelles élections à Istanbul. Les Stambouliotes ne se laissent pas faire et réélisent haut la main le candidat du CHP, Ekrem İmamoglu (51 ans). Cet homme doux et religieux est un vrai rival pour Erdogan. Qu’à cela ne tienne, Imamoglu est condamné en décembre 2022 à deux ans et sept mois de prison sous le motif fallacieux d’insulte à des responsables turcs. Il fait appel, mais pendant cette période, il ne peut pas briguer de mandat politique. En lieu et place, l’opposition choisit comme candidat un haut fonctionnaire, moins charismatique, Kemal Kilicdaroglu (74 ans).

3. Le parti prokurde criminalisé. La justice turque a procédé de la même façon avec le Parti démocratique des peuples (HDP), la troisième formation politique du pays. Ce parti de gauche et prokurde a été accusé par Erdogan et les nationalistes d’être lié au Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), la guérilla kurde. Son chef de file, Selahattin Demirtas, est en prison depuis 2016. Des centaines de maires du parti ont été écartés. La Cour constitutionnelle a privé temporairement le parti de subventions publiques en décembre 2022. De plus, le HDP se trouve sous la menace d’une interdiction qui l’a mis largement hors course pendant la campagne électorale.

4. Des médias sous influence. Au cours des années, l’AKP et des hommes d’affaires proches du parti ont progressivement changé le paysage médiatique de la Turquie. Les médias publics sont passés sous son contrôle tandis que des groupes de presse privés ont été rachetés. Le dernier groupe qui résistait, le groupe Dogan qui publiait notamment le quotidien Hürriyet a subi deux énormes redressements fiscaux et une manifestation violente de partisans du MHP en 2015, avant de céder et d’être racheté Demirören Holding, proche du président turc. Deux chiffres sont éloquents : la chaîne de télévision publique, la TRT Haber, a consacré dans ses émissions en direct 32 heures à Erdogan pendant la campagne électorale… 32 minutes à Kemal Kilicdaroglu, pourtant favori dans les sondages. "Nous sommes inquiets de voir de nombreuses limitations à la liberté des médias et à la liberté d'expression, comme la récente criminalisation pour la diffusion de fausses informations et le fait que les sites web sont fréquemment bloqués et leur contenu en ligne enlevé", précise à La Libre Katya Andrusz, porte-parole de la mission d'observation de l'OSCE.

5. Une machine électorale sous contrôle. Dans certaines régions éloignées, l’AKP a remporté plus de 90 % des suffrages, ce qui ne manque pas de susciter des questions sur le comptage des voix. Par sa puissance, le parti peut déployer des observateurs dans tous les bureaux de vote. Des cas de fraudes ont été observés et répertoriés sur les réseaux sociaux, en comparant les résultats annotés à la main dans les bureaux et ceux qui sont sortis du système informatique du Haut-Comité électoral (YSK), le Seçsis. Dans un district à Ankara, le CHP a recueilli zéro voix alors que des dizaines en sa faveur avaient été comptabilisées en sa faveur au dépouillement des urnes. L’OSCE a reproché le “manque de transparence” du Haut-Comité électoral et son refus de rendre publiques les plaintes qu’elle a reçues et les décisions qu’elle a prises. “L’administration électorale a géré efficacement les élections sur le plan technique, mais il y a eu un manque de transparence et de communication, de même que des inquiétudes sur son indépendance”, dit-elle.