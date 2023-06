Libération d’Olivier Vandecasteele : l’heure des remerciements au très discret médiateur, le sultanat d’Oman

Avec pour base, un Grand Hyatt de Mascate face mer, rempli de jeunes touristes russes se prélassant au soleil, la ministre a rencontré deux homologues omanais, celui des Transports et celui des Affaires étrangères, visité deux immanquables de la capitale omanaise, son musée national et son fameux opéra. Rues vides : c’était un vendredi, jour de congé et de prières dans ce pays musulman, où se côtoient des sunnites, des chiites, et surtout, des ibadites, un courant un peu rebelle de l’islam qui estime que le commandeur des croyants ne doit pas nécessairement être issu de la lignée de Mahomet.

Un point stratégique du globe

La marque de fabrique d’Oman sur le plan international, c’est sa capacité à jouer un rôle de médiateur, de facilitateur, dans des crises, surtout avec l’Iran qui n’est distant que de 8 km à la pointe du détroit d’Ormuz. Oman, 4,6 millions d’habitants, se trouve géographiquement à un point stratégique du globe, a une longue tradition de commerce et se met, discrètement, au service de la diplomatie mondiale.

Contrairement à Dubaï aux Émirats arabes unis et à Doha au Qatar, le sultanat s’interdit de construire des gratte-ciel, parie sur la culture plutôt que sur les centres commerciaux, mais joue par sa diplomatie dans la cour des grands.

”Notre secret ? Construire de l’amitié, de la confiance et connecter les gens entre eux”, répond le ministre des Affaires étrangères, Sayyid Badr Albusaidi, aux questions de journalistes, dont celui de La Libre Belgique. “Nous essayons d’encourager de la compréhension à travers le dialogue et de comprendre les perspectives de chaque pays. Nous développons une politique de bon voisinage avec l’Iran. Nous n’avons pas de désaccords. Nous avons de l’amitié et de la confiance mutuelle”.

Une médiation à l’initiative de la Belgique

Dans l’affaire d’Olivier Vandecasteele, les autorités omanaises ont été contactées à l’initiative de la diplomatie belge quand la Belgique s’est rendu compte, dès le mois de décembre 2022, que le traité de transfèrement de détenus entre notre pays et l’Iran risquait de faire traîner les choses.

Le roi Philippe est très probablement intervenu dans les pourparlers en contactant le sultan Haïtham ben Tariq. Les liens entre les deux pays sont forts : son oncle, l’ancien sultan Qabus ibn Saïd était venu à Louvain pour se faire soigner d’un cancer avant de décéder en 2019.

Hadja Lahbib a remis vendredi à son homologue omanais une invitation du Roi au sultan pour qu’il fasse une visite officielle en Belgique.

Les souverains belges étaient venus à Oman l'an dernier, notamment pour visiter le port de Duqm, au sud du pays, qui se développe comme hub de l'hydrogène vert en partenariat avec le port d'Anvers.

“Nous sommes deux petits pays qui se ressemblent”, estime Hadja Lahbib. “Nous avons notre capacité de compromis à la belge. Ils ont leur capacité de médiateurs. Il fallait trouver un pays neutre, qui puisse parler à la fois à l’Iran et aux pays occidentaux”.

Hadja Lahbib et le ministre omanais des Affaires étrangères Sayyid Badr Albusaidi, vendredi à Mascate.

”Sous les directives “du Sultan

Les Omanais sont très discrets sur la façon dont ils opèrent. Mais ils expliquent que l’important est de mettre les gens à l’aise, sans pression. “Nous sommes un peuple de commerçants”, dit un diplomate. “Nous écoutons et nous ne prenons pas position. Parfois, les rencontres ont lieu dans des endroits privés. Parfois, nous emmenons les gens en dehors de Mascate”.

Pour libérer les quatre otages, Oman a fait la navette avec l’Iran, puis a réuni les protagonistes belges et iraniens pour des pourparlers à Mascate. Jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé et annoncé le jour même où Olivier Vandecasteele était relâché, le 26 mai après 455 jours de prison. Oman a publié un communiqué laconique, évoquant une médiation “sous les directives” du Sultan.

