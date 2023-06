Hafize Gaye Erkan, la nouvelle gouverneure de la Banque centrale turque

Cette titulaire d’un doctorat de la prestigieuse université américaine de Princeton devient la première femme à diriger la Banque centrale turque.

Le président Erdogan, qui estime à rebours des théories économiques classiques que les taux d’intérêt élevés favorisent l’inflation, a contraint ces dernières années la Banque centrale turque à abaisser son taux directeur, contribuant à la flambée de l’inflation. M. Erdogan a plusieurs fois invoqué les préceptes de l’islam, qui interdit l’usure, et affirme que les taux d’intérêt élevés sont promus par un “lobby” étranger.

Major de sa promotion en génie industriel à l’université de Bogaziçi à Istanbul, elle reçoit une bourse de doctorat à la prestigieuse université américaine de Princeton.

Fille unique d’une mère enseignante en mathématiques et d’un père ingénieur, elle se plaint alors, lors d’une discussion relatée plus tard par une éditorialiste turque, de n’avoir pu trouver de stage en Turquie sans avoir un piston à cause d’un favoritisme répandu.

Sa thèse en poche, elle intègre Goldman Sachs au milieu des années 2000. Elle y reste neuf ans puis rejoint la banque First Republic, où elle terminera n°2. Elle est alors citée en 2018 comme l’une des “rares femmes au sommet d’une grande banque” dans un classement de 40 dirigeants et acteurs économiques de moins de 40 ans publié par la revue spécialisée Crain’s. La fin de sa carrière chez First Republic, début 2022, intervient peu avant la crise rencontrée par la banque américaine, la deuxième plus grosse faillite de banque de l’histoire des États-Unis. Reste maintenant à la “fabuleuse turque”, ainsi nommée par la presse turque, à faire avaler la pilule d’une hausse des taux d’intérêt qui risque de faire ralentir la croissance économique turque tant vantée par le président Erdogan.