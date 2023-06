Comment la Russie et la Chine dominent la scène politique en Iran: "Si l'Europe n'a pas compris, alors elle a déjà perdu"

Depuis neuf mois, le divorce semble consommé entre une bonne partie de la population et l’élite politico-religieuse, confrontée pour la première fois à une crise totale, protéiforme, qui la menace et dont les enjeux se conjuguent et s’articulent tant au niveau domestique, régional qu’international. La République islamique n’a plus toutes les rênes de sa destinée en main, estime le chercheur Majid Golpour, sociologue et consultant international, spécialiste de l’Iran et du chiisme. D’après lui, les réseaux d’influence tissés par la Chine et la Russie dominent aujourd’hui la scène politique iranienne.

Le récent rapprochement de l'Iran avec l’Arabie saoudite, le renforcement de sa coopération avec la Syrie, le partenariat stratégique de 25 ans avec la Chine conclu en 2021, attestent-ils une nouvelle dynamique qui pourrait profiter à l’Iran ?

Depuis l’arrivée au pouvoir il y a deux ans d'Ebrahim Raïssi, qui représente l’oligarchie théologico-financière la plus réactionnaire de la République islamique, tous les moyens publics ou privés ont été mis au service de cette oligarchie. De nouveaux modes d’échanges sont apparus, à travers des réseaux constitués notamment à travers un renforcement des liens avec les chambres de commerce irano-russe et irano-chinoise. Des études citent aujourd’hui au moins 142 entités qui, à travers ces groupements d’intérêt, agissent de manière illégale, c’est-à-dire non contrôlée et non transparente. Ce sont désormais des réseaux invisibles qui, à travers des sociétés écrans et grâce à des nominations d'hommes liges à des postes stratégiques, dominent la sphère économique et orientent les décisions sur la scène politique iranienne.

D'après vous, ces changements diplomatiques ne sont pas façonnés par les acteurs régionaux?

Tous ces rapprochements diplomatiques donnent l’illusion qu’ils sont le fruit d'un travail propre aux institutions iraniennes. C’est faux. La Chine planifie et impose, selon un agenda stratégique mûrement réfléchi, de tels rapprochements, qui parfois même outrepassent les cartes mentales des dirigeants régionaux. Il y a cet accord de coopération stratégique opaque d'une durée de 25 ans qui concerne avant tout les domaines militaires, toute l'infrastructure de l'internet national, les transports, l'énergie, etc. Sans oublier que la Chine a à sa disposition depuis des années, le plus important fonds bloqué de l'Iran, estimé à plus de 35 milliards de dollars. La Chine, qui a de grands besoins énergétiques, a développé à partir de 2016 son projet de nouvelles routes de la soie, qui passent par le Moyen-Orient. Ils ont donc entrepris d’imposer une paix entre les belligérants afin de favoriser une stabilité à même d’intensifier les activités économiques dans cette région.

La Chine a bien compris que tous ces pays autoritaires ou despotiques, en manque ou mal de légitimité, préfèrent s’appuyer sur la Chine plutôt que sur l’Amérique ou l’Europe, qui réclament au préalable des gages sur les droits de l’homme. Pour les pays de la région, c'est tout profit, puisque la paix signifie des perspectives de prospérité, synonyme d'un gain de légitimité (politique). Idem pour la Russie qui, depuis des années, a également réussi à infiltrer le processus de décision iranien, en particulier pour tout ce qui touche à l’exploitation énergétique.

Quelle est l’étendue de ce pouvoir d’influence de Pékin et Moscou à Téhéran ?

Il s’agit d’une ingérence directe de ces deux pays sur le processus décisionnaire de l’Iran en matière diplomatique et stratégique. Et, ça, les Européens doivent bien le comprendre, surtout Josep Borrell, qui garde un contact classique à travers les canaux diplomatiques traditionnels. Si le résultat escompté par l'Union européenne à travers ces contacts n’est pas au rendez-vous, c’est parce que le processus de décision a échappé à l’Iran. Tout se passe à travers les réseaux d’influence mis en place avec la Russie et la Chine. Ces deux pays ont donc les moyens de diriger toutes les négociations, dont celle du dossier nucléaire, en fonction de leurs intérêts propres et contre ceux des Nations unies, contre l’ordre légal et juridique. Les Européens doivent d’urgence s’insérer dans cette nouvelle configuration géopolitique mondiale. Ils doivent ouvrir leur champ visuel, alors qu’un nouvel ordre est en gestation.

Tous ces pays arabes qui observent ces ouvertures d’ambassade se posent la question de savoir ce qu’elles vont bien leur apporter en opportunités de business. L’Europe doit répondre à cela. Autant les Chinois ont profité de l’absence américaine pour se faire une place, autant l’Europe doit profiter de cette désescalade des tensions dans la région pour assurer un modèle d’affaires vertueux et efficace. Si nous n'avons pas compris que la Chine est en train de conquérir ce marché du Moyen-Orient, sous le slogan feutré de la "diplomatie économique au service de la paix", alors nous avons déjà perdu. Il faut se positionner dans ce nouvel environnement, plus apaisé et donc moins risqué pour entreprendre. L’Europe doit se réveiller!

"L’Europe doit mettre en place un cadre réglementaire de référence pour le business au Moyen-Orient"

L’Union européenne a-t-elle la possibilité de contrer ces réseaux opaques autrement que par les sanctions ?

Tout d'abord, elle doit renforcer le régime des sanctions, non seulement à l'égard des personnes physiques et juridiques qui violent les droits de l'homme mais aussi celles qui ont empêché la bonne mise en œuvre de l'accord nucléaire de 2015 en Iran. Pour cela il faut cibler de manière efficace. Cibler ces personnes n'est plus suffisant, vu l'extension des réseaux à travers tout l'Iran et la dilution des identités dans ces réseaux. Il faut s'appuyer sur le modèle des sanctions contre les oligarques russes mais surtout l'élargir. Ces sanctions doivent mettre en difficulté les intérêts directs et propres de ces réseaux mais aussi décourager les collaborations avec la Russie. Il faut considérer que l'Iran est partie prenante de la guerre en Ukraine, où elle aide la Russie (par exemple en lui fournissant des centaines de drones, selon les États-Unis, NdlR) et agit contre les intérêts de l'Europe.

Par ailleurs, l’Europe devrait jouer son rôle de défenseur historique de l’état de droit, de la démocratie et du libre-échange. Tous ces aspects doivent figurer dans un paquet pour l’Iran. L’Europe doit être capable de promouvoir une plateforme de libre-échange transparente entre les acteurs de la région, tout en assurant la sécurité du transport maritime dans le Golfe.

La politique des sanctions doit donc être assortie d’un système de promotion…

L’un ne va pas sans l’autre. Étendre les sanctions contre les mauvais élèves n’a de sens que si, de l’autre côté, vous récompensez les bons. Ceci doit être mis en place sous forme d’un cadre juridique. Par exemple, les entreprises liées aux gardiens de la révolution qui utilisent les réseaux financiers et bancaires existants au Moyen-Orient, comme ceux des Émirats, pour des transferts liés aux armements, au financement illégal du terrorisme ou au blanchiment doivent être démantelées et sanctionnées. Celles qui œuvrent en toute transparence doivent être encouragées à faire des affaires légalement, par exemple en leur permettant d’accéder au marché européen. Ceci est nécessaire pour la bonne réputation de l’Europe dans la région.

L’Europe doit être l’élément moteur dans la régulation des affaires dans la région. Elle doit mettre en place un cadre réglementaire de référence pour les entreprises, tant au niveau bancaire, financier que des assurances ou des transports. Cela permettra à tous ces pays, qui sont demandeurs, de commercer dans un environnement transparent et de saine concurrence. C’est donc en utilisant ses compétences en matière juridique, où elle possède une expertise reconnue, que l’Europe pourra renforcer son leadership dans la région. C’est non seulement dans son intérêt mais aussi dans celui du peuple iranien d’encourager des transactions légales et de développer la prospérité.

Un tel cadre permettrait-il de régler le cas des gardiens de la révolution, critiqués pour leurs activités militaires, sécuritaires et économiques opaques, et dont le Parlement européen a demandé en janvier l’inclusion sur la liste des organisations terroristes ?

En effet. Sans minimiser le débat sur la nature terroriste des pasdarans (gardiens), la mise en place d’un cadre réglementaire permet d’agir au regard de leurs agissements bancaires et financiers occultes et néfastes. Il s’agit d’un outil concret et immédiat pour réduire leurs pratiques et le danger qu’elles représentent. En vertu de ce cadre juridique, ce n’est pas parce que vous êtes gardiens ou représentant des intérêts du guide Ali Khamenei que vous êtes sanctionnés, vous l’êtes si vous agissez de manière illégale à travers les réseaux bancaires et financiers. Cela va aussi mettre la pression sur tous ceux qui entrent en coopération financière avec eux. La régulation est un gage de sécurité et de stabilité des affaires.