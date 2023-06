Syrie: 16 morts dans des frappes turques sur les zones kurdes

A Ankara, le ministère de la Défense a indiqué jeudi que l'armée turque avait "neutralisé 16 terroristes" en Syrie, le terme employé pour désigner les combattants kurdes.

Les frappes ont notamment visé les régions de Tall Rifaat et Manbij (nord), proches de la frontière turque et qu'Ankara menace régulièrement de viser par une offensive. L'armée syrienne est déployée aux abords de ces régions.

Les forces kurdes à Manbij ont annoncé dans un communiqué que six combattants avaient été tués.

L'Observatoire, basé au Royaume-Uni et qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie, a confirmé ce bilan et indiqué qu'un civil travaillant pour l'administration autonome kurde à Manbij avait été également tué.

Selon l'OSDH, cinq soldats syriens ont en outre été tués par une frappe de drone turque à Tall Rifaat. Damas n'a pas confirmé.

Plus à l'est, quatre combattants des Forces démocratiques syriennes (FDS), dominées par les Kurdes et soutenues par Washington, ont été tués dans une frappe qui a visé leur véhicule dans la province de Hassaké, selon l'OSDH.

Les FDS avaient été le fer de lance de la lutte contre le groupe djihadiste Etat islamique (EI) chassé de ses fiefs en Syrie en 2019.

La Turquie, dont les soldats sont présents dans des zones du nord de la Syrie, menace régulièrement de lancer une offensive d'envergure contre les FDS, qu'elle considère comme "terroristes".

Ankara dit vouloir créer une "zone de sécurité" de 30 kilomètres de largeur à sa frontière sud.