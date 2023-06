Les Kurdes de Syrie déclarent vouloir juger des milliers de djihadistes, dont onze ressortissants belges

La Belgique est concernée par cette décision. Onze ressortissants belges sont encore dans les mains des Forces démocratiques syriennes (FDS), l’alliance arabo-kurde soutenue par les États-Unis. Les djihadistes belges sont répartis dans trois de leurs prisons et n’ont jamais reçu la visite d’officiels belges, sinon de journalistes.

À lire aussi

"Contraire aux lois internationales"

La majorité des gouvernements font la sourde oreille et n’ont rapatrié qu’à contrecœur les femmes et enfants, ressortissants de leurs pays, qui avaient vécu dans l’éphémère “califat” que Daech avait fondé entre l’Irak et la Syrie.

“Le fait de ne pas traduire ces criminels devant les tribunaux et la justice est contraire aux lois et accords internationaux, en plus du danger croissant de la situation sécuritaire au cas où ils resteraient et continueraient dans cette situation”, déclare le communiqué de la région autonome du nord et de l’est de la Syrie.

“Par conséquent, et en raison de l’incapacité de la communauté internationale à répondre aux appels de la région autonome, afin d’obtenir le droit, de donner réparation aux victimes et de parvenir à une justice sociale, l’administration a décidé de présenter les détenus étrangers à des procès ouverts, équitables et transparents”, poursuit le communiqué.

À lire aussi

Damas, une impasse pour les Européens

Les Kurdes ne renoncent pas à leur idée première, qui était de confier ces détenus soit à la Cour internationale de Justice, soit à un tribunal ad hoc géré par plusieurs pays. Toutefois, face à l’absence de réaction, ils vont aller de l’avant. “Les pays peuvent envoyer des avocats pour défendre leurs nationaux, ou des observateurs pour suivre les procès. Nous allons aussi accepter des preuves fournies par des organisations internationales impartiales”, précise l’un des responsables, Bedran Chiya Kurd.

Une des raisons qui explique la léthargie des Européens sur ce dossier est qu’ils ne veulent pas reconnaître de facto la région autonome. Tout doit passer selon eux par Damas. Mais en même temps, ils refusent de renouer avec le gouvernement de Bachar al-Assad. Le gouvernement belge avait un moment imaginé traduire les djihadistes en Irak. L’idée a été rapidement abandonnée.

“Il n’y a aucune décision gouvernementale sur ce dossier, ni même de discussion approfondie”, reconnaît une source diplomatique.

Pourtant, plusieurs experts en contre-terrorisme sont favorables au rapatriement de ces djihadistes, pour autant qu'ils soient jugés et surveillés en Belgique. Ils estiment que le risque est grand qu'ils s'échappent des prisons kurdes et constituent un danger pour le pays.

À lire aussi

Des enfants nés de pères probablement décédés

Outre les onze Belges détenus par les forces kurdes, il y a encore deux femmes et deux enfants retenus à Damas ; trois femmes et trois enfants dans le camp de Al-Hol et trois femmes dans le camp d’Al-Roj, dont une refusant d’être rapatriée en Belgique. Les enfants ne sont pas les leurs, mais des enfants de djihadistes belges probablement décédés dans les combats, selon une source familière avec ce dossier.