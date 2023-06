L’Union européenne promet un demi-milliard pour l’aide humanitaire en soutien au peuple syrien

À lire aussi

Au total, l'ensemble de la communauté internationale avait promis en mai 2022 de mobiliser 6,4 milliards pour la population syrienne, réfugiés, déplacés et communautés d’accueil à l’étranger comprises. Une aide du même calibre est attendue cette année alors que les besoins sont "énormes" alors qu'ils croissent à un rythme plus soutenu que celui du financement, martèlent les responsables onusiens.

L’Union et européenne et ses Etats membres continuent de s’afficher en qualité de premier donateur d’aide humanitaire avec près de 30 milliards d’euros depuis le début du conflit en 2011. M. Borrell continue de plaider une solution politique dans le cadre de la résolution 2254 du Conseil de sécurité, tout en reconnaissant que “malheureusement, il y a eu peu de progrès, très peu de progrès depuis l’an dernier vers une résolution du conflit, malgré les efforts sans faille de l’envoyé spécial de l’Onu, Geir Pedersen”.

Après plus de douze ans d’une guerre qui a fait près d’un demi-million de morts selon l’Onu, plus de 15 millions de Syriens ont besoin d’une aide humanitaire, 6,8 millions sont toujours déplacés sur le territoire national et 5,5 millions sont réfugiés dans les pays voisins (Turquie, Liban, Jordanie, Iraq, Egypte). Après le tremblement terre de février dernier qui a touché le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, le sort du peuple syrien est loin de s’être amélioré. Selon les chiffres de l’Onu, neuf Syriens sur dix vivent dans la pauvreté et six sur dix dans l’insécurité alimentaire.