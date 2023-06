Le Qatar et les Émirats arabes unis rouvrent leurs ambassades

Les ministres des Affaires étrangères qatarien Mohammed ben Abdoulrahmane Al Thani et émirien Abdallah ben Zayed Al Nahyane se sont entretenus lundi par téléphone et se sont félicités de cette nouvelle étape dans leurs relations après un processus de rapprochement engagé ces derniers mois. La mi-juin avait été évoquée pour la réouverture des représentations. Auparavant, les émirs Tamim ben Hamad Al Thani et Mohammed ben Zayed Al Nahyane s’étaient rencontrés à Doha, en décembre dernier à l’occasion du Mondial de football, puis en janvier dernier à Abou Dabi.

Concrétisation après Riyad et Le Caire

Pour Doha et Abou Dabi, il s’agit de la concrétisation de l’accord de “solidarité et de stabilité” d’Al Ula (Arabie saoudite) signé le 5 janvier 2021 par les six États membres du Conseil de coopération du Golfe. Celui-ci avait mis fin au blocus du Qatar décrété par l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l’Égypte en juin 2017. Depuis, Riyad et Le Caire ont été les premiers à restaurer leurs relations bilatérales avec Doha sur le terrain, en procédant à la réouverture de leurs ambassades. Mais cela a pris plus de temps pour les Émirats – alors que la concrétisation se fait attendre avec Manama – malgré le rétablissement effectif des liaisons aériennes entre ces pays.

Parmi les récriminations adressées au Qatar en guise de prétexte au déclenchement du blocus, figurait -outre ses liens jugés trop serrés avec l’Iran- celle concernant le financement de groupes extrémistes, en particulier ceux issus de l’islam politique des Frères musulmans. Ces derniers, déclarés groupe terroriste par Abou Dabi, constituent une préoccupation majeure pour les Émirats arabes unis, qui n’ont jamais caché la menace qu’ils représentent pour le pouvoir politique et la stabilité de leur fédération. Leur rôle dans les mouvements pro-démocratiques des “printemps arabes” avait confirmé la réalité de ces menaces pour Abou Dabi.