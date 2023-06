À Téhéran, les Iraniens se sont présentés dans une ambassade belge quasi déserte: “Notre poste sur place n’est plus que d’une seule personne"

Pour rappel, cette délégation, invitée par le secrétaire d’État bruxellois en charge des relations internationales Pascal Smet, a obtenu ces visas en vue de participer au Brussels Urban Summit, qui réunissait à Bruxelles, du 12 au 15 juin, les maires de villes de plus d’un million d’habitants. L’affaire a déjà contraint Pascal Smet à la démission après que son cabinet a validé – à son insu, dit-il – le financement du logement des sulfureux visiteurs. C’est maintenant Hadja Lahbib qui se trouve sur la sellette, mais aussi le Premier ministre Alexander De Croo, qui a donné son feu vert à la venue des Iraniens dès le 7 juin.

Octroi express

Outre le maire de Téhéran, pièce importante d’un régime qui réprime actuellement un soulèvement inédit après la mort de Mahsa Amini en septembre dernier, 13 autres personnes ont bénéficié de ces visas. Qui exactement ? Ce n’est pas clair, et certains dans l’opposition au Parlement craignent que des espions iraniens se soient glissés dans le lot.

D’après les Affaires Étrangères, qui ont consulté la Sûreté de l’État sur ce dossier sensible (laquelle a donné son feu vert), la demande iranienne a été effectuée le 7 juin, auprès de l’ambassade belge de Téhéran. Après des mois d’atermoiements administratifs, le timing de cette demande en urgence, à quelques jours seulement du sommet, tombait bien mal. Selon la ministre elle-même, le personnel diplomatique de l’ambassade avait alors été réduit à sa plus simple expression pour des raisons de sécurité.

“Notre poste à Téhéran n’est plus que d’une seule personne, on a dû réduire à sa plus simple expression notre représentation sur place. Et si on l’a maintenue c’est parce que c’était le seul moyen de rester en contact avec Olivier Vandecasteele”, affirmait, dans une interview accordée à l’Avenir, le 3 juin – au lendemain du second volet de l’opération Blackstone –, la ministre des Affaires Étrangères.

Sous-traitance

Si la Belgique sous-traite ordinairement l’aspect administratif des demandes de visas en Iran auprès de VSF Global, une société indienne basée à Dubaï et disposant de bureaux à Téhéran, celle-ci n’a pas été impliquée dans les demandes qui nous occupent. “Pour les passeports diplomatiques, cela se passe avec l’ambassade”, répond la société, interrogée ce jeudi par l’Avenir, ce que confirment les Affaires Étrangères. C’est donc, vraisemblablement, un personnel extrêmement réduit qui a eu affaire à la demande expresse iranienne le 7 juin dernier.