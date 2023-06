En Égypte, un village en deuil après avoir perdu 36 jeunes dans le naufrage en Grèce: "Le passeur leur a promis un bon voyage à bord d'un grand yacht"

La main sur le portable

"Mon frère et mes deux cousins étaient à bord du navire. On n'a pas d'information sur eux. On ne sait pas s'ils sont vivants ou morts", déclare avec amertume, Mohamed Eid en recevant des hommes et des amis qui viennent pour les condoléances. À la main, son portable connecté sur internet, où apparaît dans la fenêtre de recherche le mot "Safinat al Younan" (le navire de la Grèce), pour suivre toute nouvelle actualité sur les opérations de recherche des rescapés et des corps.

Depuis le 14 juin, les résidents d’Ibrash, qui compte environ 13 000 habitants, vivent sous le choc. L’accident qui a frappé les esprits dans le monde entier, a endeuillé tout le village. Trente-six adolescents et jeunes hommes du village, avaient embarqué sur ce navire. Leur sort n’est pas connu. Dès l’accident, les familles ont multiplié les contacts qui pourraient les aider à en savoir plus sur le sort de leurs enfants : auprès d’Égyptiens vivant en Grèce et en Italie, de la Croix-Rouge, des autorités égyptiennes…

En vain. Ils passent leurs journées ballottés entre l’espoir, la prière et les pleurs. L’espoir, très mince, de retrouver leurs fils parmi les rares rescapés dont le nombre est d’à peine 104 sur 800. Un espoir qui fond au fil des jours. Aujourd’hui, ils espèrent surtout récupérer leurs corps. Ou un miracle divin.

"C'est fini. Ils ont arrêté la recherche", nous murmure Mohamed d'une voix feutrée, après avoir jeté un œil sur son portable. "Mon frère Mahmoud avait 28 ans quand il est parti. Il vient d'avoir une petite fille. Elle est née il y a deux mois", ajoute le frère aîné.

Un simple regard sur les conditions d'existence de la famille explique pourquoi Mahmoud a décidé de risquer sa vie pour arriver sur l'autre rive de la Méditerranée. Le père est un petit agriculteur, et n'a aucun autre revenu pour nourrir les siens. Pour Mahmoud, les mois avant le départ n'étaient pas faciles. Il a été viré de son travail d'une compagnie de gardiens de sécurité fin de l'année dernière et restait depuis lors sans emploi. "Il a tenté de chercher un autre travail, mais il n'a pas trouvé. Il a passé les derniers mois travaillant comme journalier pour nourrir sa famille et s'occuper des besoins de sa femme pendant la grossesse", détaille son frère.

Le passeur, un trafiquant local

Mohamed raconte le trajet de son frère vers la Libye. "Il a payé 140 000 LE (4 120 euros, soit 50 fois le salaire minimal dans le pays) à un trafiquant local, pour aller en Italie. Le trafiquant leur a promis un bon voyage à bord d'un grand yacht, depuis la Libye. Il lui a dit : 'vous serez comme dans un voyage de plaisance, vous vous sentirez comme si vous étiez sur une croisière touristique'", explique-t-il.

Selon le frère, le trafiquant leur a affirmé qu'ils partiraient d'Alexandrie avec son assistant, pour arriver au terminal de Saloum, aux frontières avec la Libye. "Là-bas, il y aura un guide qui va vous amener directement vers le bateau."

Pour Mohamed, ce voyage était le seul espoir de décrocher un bon salaire, comme d’autres jeunes du village qui se trouvent aujourd’hui en Italie. Ces dix dernières années, de plus en plus des jeunes d’Ibrash et d’autres villages aux alentours se lancent ainsi dans des périples clandestins, embarquant sur un bateau depuis la Libye.

Nour el-Sharkawy a vécu un drame similaire, perdant son frère et son cousin dans cette tragédie. Jusqu'à maintenant, Nour et sa famille ne croient pas que ce frère soit mort dans le naufrage. "Mon frère est jeune et peut nager. Pourquoi n'y a-t-il pas une seule information sur son sort ?", nous dit Nour. "Ressentez notre souffrance. Si nos frères sont vivants, nous voulons le savoir. S'ils sont morts, nous voulons récupérer les corps. C'est tout", s'écrie la jeune fille.

Nour explique que son frère était fasciné par l'idée de voyager à l'étranger, un peu par jalousie. "On a un cousin qui vit en Italie depuis deux ans. Tous les jeunes dans le village sont fascinés par les photos publiées par lui et les jeunes qui ont migré. Comment ils travaillent bien là-bas et envoient de l'argent à leurs familles…", ajoute la sœur.

Un de ses onze frères et sœurs, Ahmed, a décidé de partir. Avant son voyage, il avait travaillé comme cuisinier dans un hôtel au Caire, pour un salaire de 3 000 LE (soit 89 euros aujourd’hui) par mois, pour nourrir sa famille.

Mais la crise économique que traverse l’Égypte a aggravé la situation de ce jeune marié, père d’un enfant et qui aide à nourrir sa grande famille. Depuis le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne début 2022, la livre égyptienne est en chute libre face aux monnaies étrangères. La devise égyptienne a perdu plus de 50 % de sa valeur face au dollar et l’euro. Le prix des denrées essentielles a doublé, alors que l’inflation annuelle a enregistré un niveau historique. En 24 heures, le salaire d’Ahmed est passé de l’équivalent de 170 euros à peine 89 euros. Cette crise, dont la fin ne se profile pas à l’horizon, l’a laissé sans beaucoup de choix, si ce n’est celui de partir.

"La crise économique actuelle aggrave la migration depuis l'Égypte. Les Égyptiens sont en tête des nationalités qui migrent vers l'Europe depuis l'année dernière", explique à La Libre Said Sadeq, professeur de socio-politique à l'Université du Nil, au Caire.

Le silence des autorités

Les familles du village, elles, sont choquées par la négligence du gouvernement égyptien, face aux victimes. "On a supplié toutes les autorités, le Parlement, la police et le ministère des Affaires étrangères, et personne ne nous donne d'information. Elles ferment leurs yeux sur l'accident. Même les Syriens ont réussi à savoir combien d'entre eux étaient à bord du navire, et nous, nous ne savons rien", précise Nour el Sharkawy.

Les autorités égyptiennes n’ont publié aucun chiffre sur le nombre d’Égyptiens et les corps récupérés.

"L'accident intervient à moment délicat pour les autorités égyptiennes. Elles ne savent pas ce qu'elles doivent dire. Le président (Abdel Fattah) al-Sissi se prépare pour l'élection à un nouveau mandat présidentiel début de l'année prochaine, et l'accident contredit la propagande qu'il diffuse sur les réalisations économiques qu'il a réalisées", observe Said Sadeq.