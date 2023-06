L’Europe veut prolonger les sanctions sur les missiles balistiques de l’Iran

D’après plusieurs sources anonymes ayant révélé ce projet à l’agence Reuters, au moins trois raisons justifient la prolongation de ces sanctions à laquelle tente de parvenir le groupe dit E3 des pays européens signataires de l’accord de 2015 (France, Grande-Bretagne et Allemagne) : l’utilisation de drones iraniens par la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine, la possibilité de voir l’Iran transférer des missiles balistiques à la Russie, et la volonté de priver l'Iran des fruits de l’accord nucléaire, dans la mesure où il y a eu violation de celui-ci.

L'Europe à portée de missile

Depuis le retrait américain de l’accord en 2018, Téhéran a poursuivi ses développements atomiques bien au-delà des limites établies dans le plan d’action. Selon plusieurs experts qui se sont exprimés suite à la publication du dernier rapport de l’AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique), l’Iran dispose désormais d’assez de matériau fissile enrichi à un haut degré pour évoluer vers le grade militaire et fabriquer deux ou trois bombes dans un délai assez court. En prorogeant ses sanctions sur le programme balistique iranien, l’UE pense réduire le risque de voir d’éventuelles têtes nucléaires bénéficier d’un vecteur leur permettant d'être utilisées à des fins militaires.

Bien que les tensions dans la région sont dans une phase d’apaisement, en particulier depuis l’accord de normalisation conclu en avril entre l’Iran et l’Arabie saoudite, Israël reste la première cible potentielle des programmes nucléaire et balistique iraniens. “Les Européens n’ont plus prise sur le dossier nucléaire, qui est actuellement dans les mains des Américains. Passer par les missiles est la seule chance d’avoir encore une influence sur les débats", souligne une source académique familière du dossier, sous couvert d'anonymat, tout en rappelant qu'une partie du flanc oriental de l’Europe est à portée de certains missiles iraniens.

Les diplomates européens font valoir que la levée des sanctions, telle que prévue le 18 octobre, est liée au respect de la résolution 2231 mais que cela n'a pas été le cas. Côté iranien, une source a indiqué que, quelle que soit la prorogation des sanctions, celles-ci ne pourront faire obstacle aux avancements que l’Iran a engrangés ces dernières années, tant dans le domaine balistique que dans le champ nucléaire…