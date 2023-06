2011, l’année de tous les espoirs en Syrie

Anas Khalaf et Rana Kazkaz, un couple de cinéastes syriens, vivent à Damas à cette époque-là avec leurs petits enfants. Ils ne participent pas aux manifestations. Bénéficiant d’un passeport français et ayant grandi de l’autre côté de l’Atlantique, Rana part se mettre à l’abri aux États-Unis avec ses enfants. Anas reste à Damas jusqu’à l’été 2012, avant de rejoindre la famille. Ils ne reviendront plus jamais en Syrie. Ils vivent au Qatar depuis 2017.

De cet exil, est née une culpabilité, celle d'avoir pu échapper à la chape de plomb qui s'est abattue sur le peuple syrien. De cette culpabilité, est né un film, Le Traducteur, leur premier long-métrage, sorti en plein Covid et disponible sur des plateformes comme Netflix et Proximus, et en octobre, sur Arte. Le film est une fiction. Il raconte l'histoire d'un interprète syrien, Sami, envoyé avec la délégation syrienne aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. Sami commet un lapsus qui l'oblige à demander l'asile à l'Australie. Quand le Printemps arabe surgit dans son pays natal, il ne résiste pas à l'appel de la révolution et s'introduit clandestinement dans le pays…

Superbe hommage aux manifestants de 2011, Le Traducteur a été présenté le 12 juin dans le cadre du festival Millenium à Bruxelles. L'occasion de rencontrer ses réalisateurs.

Anas Khalaf et Rana Kazkaz, vous êtes exilés aujourd’hui comme tant d’autres Syriens. Comment le vivez-vous ?

Ana s : Il y a deux types d'exilés, ceux qui ont pu partir avec des passeports comme nous et ceux qui ont traversé les frontières, les mers, les montagnes. Nous sommes des exilés privilégiés. Mais nous partageons le même désespoir, la même tristesse de quitter notre pays et notre maison. Nous sommes partis en sachant qu'on ne reviendrait probablement plus.

Rana : Il nous faut construire une vie en sachant qu'on ne va pas revenir. Très vite s'est posée la question de la responsabilité de l'exilé : que faire avec la connaissance de ce qui s'est passé en Syrie ? Nous avons voulu raconter cette histoire, sauver la mémoire. Notre espoir est qu'avec Le Traducteur et le court-métrage Mare Nostrum qu'on a aussi réalisé, des gens qui vont étudier l'histoire de la Syrie pourront mieux la comprendre.

Anas : Les toutes premières semaines du soulèvement en 2011 ont été oubliées rapidement, même par des spécialistes de la région. Des gens nous ont demandé : avant Daech, qu'est-ce qu'il y avait ? C'est hallucinant pour nous en tant que Syriens. Des gens sont descendus dans la rue pour demander juste une amélioration de leur quotidien et c'est passé à la trappe. Au début, ils ne demandaient même pas la chute du régime… Après, Daech s'est imposé dans le narratif.

Votre maison à Damas, avez-vous pu la récupérer ?

Anas : En 2013, il y a eu un attentat juste devant chez nous. Notre immeuble était dans la banlieue ouest de Damas sur la route du Palais présidentiel. Les forces du régime avaient mis un barrage juste devant notre immeuble. Une voiture bélier de l'opposition armée a été lancée sur le barrage. L'immeuble a été presque rasé. Nous avons perdu notre maison.

Que voulez-vous que le monde retienne de cette année 2011 en Syrie ?

Rana : Que les Syriens ont voulu la même chose que ce que réclamaient les gens en Égypte, en Tunisie, en Libye, au Yémen, au Bahrein : la dignité et la liberté. Ils ont vu que l'Ouest aidait les Égyptiens et les Tunisiens. Cela n'a pas été le cas en Syrie.

Anas : Nous savions que la situation en Syrie était différente du fait de ses liens avec l'Iran, la Chine et la Russie mais jamais nous n'avions imaginé qu'il n'y aurait pas de réaction internationale. Tortures, bombes sur les écoles, sur les hôpitaux… tout a été documenté et personne n'a rien fait, ni Barack Obama, ni les Européens.

Quand vous voyez qu’aujourd’hui Bachar al Assad est réintégré dans la Ligue arabe, quel est votre sentiment ? Colère, frustration ?

Rana : de la honte.

Anas :… et beaucoup de tristesse. Je ne vois pas pourquoi on a inventé le terme de realpolitik, parce que la politique, c'est la realpolitik. La Russie, dès 2015, avait le plan de tester en Syrie ses armes, notamment balistiques, qu'elle utilise aujourd'hui en Ukraine. Elle tient aussi à son port de Tartous. L'Iran soutient l'axe chiite et le Hezbollah.

Il y a des millions de réfugiés syriens dans le monde, principalement en Turquie, au Liban et en Jordanie. Peuvent-ils rentrer au pays ?

Anas : Le premier problème, c'est la sécurité de tous ces réfugiés qui se sont mis à l'abri pour échapper à la guerre et à la mort. Mais le régime sait qui est parti et qui va revenir. Comment vont-ils être reçus ? Vont-ils être punis ou pas ? Auront-ils voté ? Puisque pendant la guerre, les élections ont continué. Les bureaux de vote étaient ouverts dans ces pays et les réfugiés invités à voter. Le régime sait qui a voté et qui n'a pas voté. Le second problème, c'est la sécurité économique car ces réfugiés vont revenir dans un pays détruit, dont l'économie est à genoux.

Votre film est une fiction. Pourquoi ?

Anas : depuis dix ans, c'est plus de 25 documentaires qui ont été réalisés sur la guerre en Syrie… Nous aimons cette citation de Jean-Luc Godard qui dit que si vous voulez faire un film sur les autres, faites un documentaire et si vous voulez faire un film sur vous-même, faites une fiction.

Rana : c'est la fiction qui nous aide à comprendre la réalité.

Anas : dans la fiction, le processus d'identification au personnage central est immédiat et tellement puissant, beaucoup plus que dans un documentaire. Cela, c'est la magie du cinéma.

Comment fait-on un film quand on est en couple ?

Rana : Pas facile ! Il y a du bonheur, mais pour dix pour cent du film, il y a débat ou discussion. J'ai écrit le scénario, mais pour la réalisation, nous l'avons fait à deux.

Comment avez-vous monté le film ?

Anas : Avec des acteurs syriens exilés mais aussi des Palestiniens, des Jordaniens, des Libanais qui sont des gens originaires du Levant. Ce sont tous des activistes. Le tournage évidemment n'a pas pu se faire en Syrie. On l'a fait en Jordanie, à Amman. On a retrouvé des coins de rue, des immeubles, des impasses pour ressembler le plus possible à Damas.