En Israël, les manifestants mettent le pays à l’arrêt, craignent “la tactique du salami”

Miri Cohen est une habituée des manifestations qui secouent Israël depuis six mois. Mardi, à 8h30, elle est venue avec son épagneul bloquer une des routes les plus importantes du pays, le long de la côte, à mi-chemin entre Tel-Aviv et Haïfa. A 76 ans, cette “grand-mère exemplaire” ne se voyait pas rester chez elle, malgré le thermomètre, déjà à près de trente degrés. “Le futur de l’Etat est en jeu. Et je ne laisserais pas un pays de fanatiques à mes petits-enfants” dit-elle. Une Kia Picanto passe en klaxonnant, menaçant de la renverser. Elle invective le conducteur, en se rassurant: plus au sud, d’autres manifestants ont bloqué ce qu’on appelle l’Autoroute des plages un peu au nord de Tel-Aviv. Il y a une heure de bouchons.