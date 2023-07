La Chine pourrait-elle réactiver le processus de paix au Proche-Orient?

”Il y a dans le chef de Pékin une velléité d’apparaître comme un pays qui a une capacité d’action diplomatique, et de présenter l’image d’une Chine qui essaie de se positionner comme un courtier capable de jouer un rôle dans la pacification des conflits”, estime Thierry Kellner, chargé de cours à l’ULB et spécialiste de la Chine et de l’Iran. Pour lui, c’est avant tout une affaire d’image et, d’ailleurs, “on a vu comment la Chine a mis en scène son parrainage de l’accord entre l’Arabie saoudite et l’Iran”. La majeure partie du travail avait en effet été réalisée par le truchement d’acteurs de la région, comme l’Irak et Oman. Et puis, l’accord repose surtout sur l’intérêt commun à ces deux pays d’entretenir des relations pacifiées. “Ils font une sorte de pause dans leur rivalité régionale pour pouvoir se recentrer sur des dossiers domestiques vraiment importants pour eux”, précise le chercheur, en particulier la maîtrise de la longue contestation populaire et de la crise économique pour Téhéran et les projets de reconversion économique pour Riyad.

À lire aussi

”Bibi” lanterne

Bien sûr, l’annonce de cette quatrième rencontre entre Benjamin Netanyahou et Xi Jinping – programmée à la rentrée de septembre, voire en octobre- est surtout l’occasion pour le chef de gouvernement israélien de montrer son exaspération à l’égard des États-Unis, en les titillant sur la question d’un possible rapprochement avec son principal rival. Cela fait des mois que l’administration Biden fait lanterner “Bibi” pour une invitation à la Maison-Blanche, étant passablement agacée par un projet de réforme judiciaire – revenu au premier plan après une pause- attentatoire au caractère démocratique d’Israël et par la poursuite de la colonisation et l’escalade des violences en Cisjordanie occupée.

Une reprise du processus de paix nécessite surtout que les principaux concernés le veuillent. “L’intérêt est probablement plus clair pour les Palestiniens sont assez isolés sur la scène internationale” mais, du côté israélien, “Netanyahou n’a pas l’air très intéressé”, constate Thierry Kellner. Les positions “pro-annexion” de ses partenaires dans la coalition, ses déboires judiciaires qui l’occupent, s’ajoutent au fait qu'” il reste très prudent dans ses relations avec Pékin en raison de la pression américaine”, Washington étant à la fois le principal appui de l’État juif et le médiateur historique dans le conflit. Pourtant, relève le chercheur, “les accords d’Abraham ont permis à des pays arabes de renouer des relations diplomatiques avec Israël, qui n’a jamais été aussi proche des Saoudiens qu’aujourd’hui. Sent-il une pression pour reprendre le dialogue avec les Palestiniens ? Ce n’est pas clair. Et la Chine a-t-elle vraiment une influence sur Israël ? Pas clair non plus”.

À lire aussi

”Alternative” à Washington

De manière plus concrète, “la Chine n’a pas beaucoup de cartes en main si elle voulait vraiment s’impliquer dans ce conflit israélo-palestinien”, dit-il. “Tout le monde s’est un peu cassé les dents sur ce dossier, je ne vois pourquoi la Chine pourrait réussir mieux que les autres”. Pour lui, c’est encore une fois “une question d’image, qui s’adresse aussi au monde non-occidental. Il s’agit de se distinguer des États-Unis, voire d’apparaître comme une alternative, et s’adresser au Sud global en montrant que la Chine peut avoir un rôle positif dans des dynamiques régionales, alors que les Occidentaux jettent de l’huile sur le feu”. Cette image suffit déjà à Pékin, poursuit-il, et “que de telles négociations réussissent ou pas, les objectifs de la Chine d’apparaître comme ce courtier qui tente une initiative pour la paix seront atteints si elle s’implique un minimum”, avec l’avantage de pouvoir ainsi “détourner l’attention de dossiers qui fâchent par rapport à elle, comme à Hong-Kong ou Taïwan”.

Tout cela ressortit à une stratégie plus globale. La Chine a besoin de fait de la sécurisation du Moyen-Orient, centre névralgique de ses approvisionnements en hydrocarbures et l’un des maillons clés de son réseau commercial des Nouvelles routes de la Soie. “Pékin se concentre sur le Moyen-Orient parce qu’il y a là une opportunité géopolitique, dans le sens où le retrait partiel des Américains (de cette région) crée des interstices où la Chine peut se glisser. Tout cela entre dans la compétition Chine-États-Unis.”