L’Iran relance les patrouilles dédiées à la traque des femmes sans foulard

Cet été, en particulier, la contrainte est plus volontiers encore passée au bleu, dans la continuité du mouvement de contestation apparu il y a plus de dix mois suite à la mort en détention de la jeune Mahsa Amini, arrêtée précisément pour port non réglementaire du “voile”. L’événement avait déclenché des manifestations où, dans une attitude de défi lancé aux autorités, nombre d’Iraniennes ont osé ôter, jeter, piétiner, voire brûler ce vêtement, devenu au fil du temps symbole de l’oppression et de la ségrégation des femmes en République islamique.

Tour de vis répressif

Mais devant le nombre élevé de femmes apparaissant sans hijab en rue, dans les centres commerciaux ou autre lieux publics, le gouvernement ultra-conservateur d’Ebrahim Raïssi a décidé de donner un tour de vis répressif supplémentaire. Le chef de la police a annoncé dimanche que la police de la moralité allait reprendre pleinement ses "patrouilles d’orientation" (gasht-e ershad). “À partir d’aujourd’hui, la police va, en menant des patrouilles en voiture et à pied, avertir et sanctionner les personnes qui, malheureusement, désobéissent aux ordres et continuent à ne pas respecter le code vestimentaire”, a mis en garde le porte-parole de la police Saïd Montazeralmahdi, cité par l’agence Tasnim.

Ces patrouilles effectuées à l’aide de vans surveillent les endroits très fréquentés des grandes villes, et sanctionnent ceux qui s’éloignent de la tenue vestimentaire ou du comportement jugé respectueux des valeurs islamiques. Vu le caractère impopulaire et humiliant de leurs interventions, ces patrouilles avaient reçu l’instruction de restreindre leurs activités dès la fin de l’année dernière afin de pas rajouter de l’huile sur le feu de la contestation en cours.

Accentuer la ségrégation

Les autorités avaient alors mis en œuvre d’autres dispositifs, plus “subtils”, comme un réseau de caméras de surveillance destiné à traquer les contrevenants, ou des sanctions contraignant celles-ci à des travaux d’intérêt général. En mai, un projet de loi dénommé “Soutien à la culture du hijab et de la chasteté”, destiné à “protéger la société” et “renforcer la vie familiale”, avait suscité un large débat. Il était question de les priver d’accès aux services publics ou de leur faire payer de lourdes amendes… Certaines vidéos parues sur les réseaux sociaux ont montré des femmes à qui on refusait l’accès aux transports en commun. Des ministères comme ceux de l’Éducation et de la Santé ont aussi déclaré que leurs services ne seraient pas accessibles aux femmes dévoilées. Une manière d'accentuer la ségrégation à l'égard des femmes.

Le quotidien réformateur Shargh a indiqué dimanche que quatre femmes déclarées coupables d’infraction au code vestimentaire avaient récemment été condamnées à suivre des cours de psychologie, nettoyer les hôpitaux et avaient été interdites de conduite durant deux ans. Certaines personnes zélées s’étaient aussi prises pour des justiciers, en essayant de faire entendre raison aux "contrevenantes", parfois de manière saugrenue, comme il y a quelques mois lorsqu’un homme avait molesté une mère et sa fille dans un magasin en leur projetant le contenu d’un pot de yaourt dans les cheveux.

Autorisées aux stades

Ces nouvelles tactiques de lutte contre les "anti-hijab" ont aussi produit des effets non escomptés. Des milliers de commerces ou sociétés ont effet été fermés, de manière temporaire, en raison de la non-observance du code vestimentaire par leurs employés.

Dans ce climat tendu, opposant un discours officiel tendant par tous les moyens à faire rentrer chaque femme dans le rang et les velléités de celles qui résistent pour avoir le droit de choisir leur tenue vestimentaire, les autorités iraniennes ont autorisé début juillet l’accès des femmes aux stades pour le prochain championnat de football masculin… Pourvu que leur foulard soit bien en place.