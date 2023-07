Deux fois le tour de la Terre, en seulement cinq mois... Ebrahim Raïssi, un président globe-trotter : dans quel but?

Un mois plus tôt, le président Raïssi embarquait pour une mini-tournée en Amérique latine, où il a visité trois “pays amis”, le Venezuela, le Nicaragua et Cuba, chaque fois sur invitation. Trois semaines auparavant, le 22 mai, il atterrissait à Jakarta pour une visite dans le plus grand pays musulman du monde (par la population). Mi-février, il était à Pékin pour y rencontrer son homologue chinois Xi Jinping et faire bloc face aux États-Unis.

Double révolution nécessaire

Tous ses voyages mis bout à bout, Ebrahim Raïssi aura fait près de deux fois le tour de la Terre, en seulement cinq mois… Une (double) révolution pour ce religieux de haut rang, qui a passé toute sa carrière dans le système judiciaire iranien jusqu’à en prendre les rênes deux ans avant d’accéder à la présidence de l’Iran en 2021. Mais derrière ce nouveau statut de globe-trotter malgré lui se cache une réalité très prosaïque, voire une nécessité vitale pour son pays.

À lire aussi

L’Iran, qui subit depuis des lustres des sanctions économiques et financières en raison d’une multitude de dossiers (dont le nucléaire), a besoin plus que jamais de partenaires sur la scène internationale. Si le président Raïssi court le monde, c’est pour renforcer et multiplier les partenariats susceptibles de développer une économie nationale très mal en point mais aussi, surtout, les appuis politiques de Téhéran. La République islamique a besoin d’accroître son influence internationale, et donc de s’entourer de partenaires qui partagent avec lui la même vision du monde.

Quête de partenaires stratégiques

Le renforcement récent des liens stratégiques de l’Iran avec la Chine et la Russie, deux relais stratégiques permanents de Téhéran au Conseil de sécurité des Nations unies, vont dans ce sens. Cette stratégie doit permettre à l’Iran de rompre son profond isolement international et de reprendre part au concert des Nations. Tout en participant à l’émergence d’une nouvelle vision des relations internationales, portée par d’autres voix aspirant à un nouvel équilibre, celui d’un monde “multipolaire”, moins occidentalo-centré, au tropisme plus autoritariste aussi. Au lendemain de l’éphémère mutinerie du chef du groupe paramilitaire Wagner en Russie, le président Ebrahim Raïssi fut d’ailleurs parmi les premiers à apporter son “soutien entier” à son homologue Vladimir Poutine lors d’un échange téléphonique.

Une autre preuve de cette double quête est l’adhésion de l’Iran il y a deux semaines -en tant que neuvième membre- à l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), une structure intergouvernementale régionale créée en 2001, où la Chine, l’Inde et la Russie font figure de têtes de pont. Et dont l’Arabie saoudite est devenue partenaire de dialogue en mars… juste après l’annonce de la normalisation avec l’Iran, parrainée par Pékin. Une autre voie pour étendre le champ des coopérations économiques, commerciales, politiques et culturelles.

En Afrique, comme ailleurs, le président Raïssi ne s’est pas privé de dénoncer l’arrogance des puissances impérialistes (en particulier des États-Unis) et de manière plus générale des pays occidentaux. Pour Ebrahim Raïssi, ceux-ci “agissent contre l’héritage et la culture des nations” et ne veulent pas “voir des pays qui jouissent de grandes ressources (naturelles) et des réserves nationales devenir indépendants”, a-t-il relevé en Ouganda. Ainsi a-t-il promis l’appui technique de l’Iran, fort de son expérience pétrolière, dans le projet de Hararé visant à construire une raffinerie et un oléoduc pour exploiter le pétrole du lac Albert.