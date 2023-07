Coran brûlé: la police disperse des centaines de manifestants en Irak

Contactée samedi par l'AFP, l'inspectrice en chef adjointe à la police de Copenhague Trine Fisker, a "confirmé une toute petite manifestation hier face à l'ambassade d'Irak: je peux aussi confirmer qu'un livre a été brûlé, nous ne savons pas de quel livre il s'agissait".

En réaction, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés dans le centre de la capitale irakienne après 01H00 du matin (22H00 GMT) sur la place Tahrir, le plus souvent de jeunes hommes scandant "Oui, oui au Coran" et brandissant pour certains des portraits de l'influent leader religieux Moqtada Sadr, selon un photographe de l'AFP.

Les forces de sécurité avaient coupé deux ponts menant à la Zone verte, quartier sécurisé abritant institutions gouvernementales et ambassades, mais les manifestants, environ un millier, ont tenté de forcer le passage et des heurts ont éclaté quand ils ont été repoussés et finalement dispersés avant l'aube, a confirmé à l'AFP un responsable au ministère de l'Intérieur, s'exprimant sous couvert de l'anonymat.

Selon lui, les manifestants tentaient de rallier l'ambassade du Danemark.

Jeudi, des partisans de Sadr ont attaqué de nuit et incendié l'ambassade de Suède. Ils réagissaient à deux rassemblements organisés pour profaner le Coran à Stockholm, le premier fin juin, le deuxième jeudi.

Ces évènements ont provoqué une crise diplomatique entre la Suède et l'Irak, qui a expulsé l'ambassadrice suédoise.

Tôt samedi, le ministère des Affaires étrangères irakien a condamné dans un communiqué "la profanation du saint Coran et du drapeau irakien devant l'ambassade d'Irak au Danemark".

"Ces actions provoquent des réactions et mettent toutes les parties dans des situations délicates", a-t-il averti.

Le ministère réaffirme toutefois "son plein engagement envers la convention de Vienne", assurant que "le gouvernement irakien se porte garant de la protection et de la sécurité apportées aux équipes diplomatiques".

"Nous ne pouvons pas permettre que se reproduise ce qui s'est passé avec l'ambassade du royaume de Suède", a-t-il martelé.

L'Iran a aussi condamné l'incident à Copenhague. "Du point de vue de la République islamique d'Iran, le gouvernement danois est responsable quand il s'agit d'empêcher les insultes portées au saint Coran et tout ce qui est sacré en islam, et doit intenter des poursuites judiciaires pour punir ceux qui les insultent", a asséné le porte-parole de la diplomatie iranienne Nasser Kanani dans un communiqué.