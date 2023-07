L'Etat islamique revendique l'attentat meurtrier au Pakistan

Attentat au Pakistan: l'UE dénonce "une tentative d'affaiblir la démocratie"

L'Union européenne a condamné lundi "une tentative d'affaiblir la démocratie et d'instiller la terreur", après l'attentat suicide commis dimanche dans un meeting politique au Pakistan, qui a fait au moins 44 morts et plus de 100 blessés.