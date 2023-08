Du centre historique d'Antakya, il ne reste plus que des bâtiments en ruine. "Ici c'est l'église orthodoxe", montre Ali, un habitant, devant un bâtiment effondré et méconnaissable. La ville de la province d'Hatay, dans le sud-est de la Turquie, a en effet été l'une des plus touchées par le séisme de février. Elle s'est vidée de ses habitants qui vivent désormais dans des camps de conteneurs ou tentes, ou pour certains dans d'autres régions.

Une mosquée datant de 638, une église grecque orthodoxe, siège du patriarcat d’Antioche jusqu’au XIVe siècle… Antakya recense de nombreux bâtiments historiques qui symbolisent les époques traversées par la ville depuis sa fondation en 300 avant Jésus-Christ. Grâce à son histoire, Antakya, et plus généralement la province d’Hatay, abrite une diversité culturelle importante. Des chrétiens grecs orthodoxes, des Arabes alévis (branche de l’islam), une petite communauté juive, des Kurdes, Turcs, Arabes et Arméniens font notamment partie de la démographie particulière de la province.

À lire aussi

Des panneaux du ministère de la Culture et du Tourisme sont affichés devant certains bâtiments historiques : "ne pas toucher sans autorisation", peut-on y lire en rouge. Ces affiches doivent protéger les bâtiments historiques de destructions hâtives.

Des sites non enregistrés

Mais pour Sule Can, professeure assistante à l'université d'Adana et originaire de Samandag, au sud de la province, cette préservation est difficile puisque certains endroits culturels ne sont pas enregistrés. "Il y a tellement de bâtiments non officiels, comme des sites de socialisation importants pour certaines communautés mais qui, vu de l'extérieur, ne signifient rien", explique-t-elle. Si les murs peuvent être reconstruits, "sans la mémoire et cette culture partagée, qu'est-ce qu'est vraiment un bâtiment ?", questionne notre interlocutrice.

"Cela n'a pas changé depuis des siècles, la plus belle caractéristique de ce lieu est que nous avons des rituels religieux qui symbolisent l'unité, l'amour fraternel, la paix", raconte Mehmet Karasu, président de l'Association culturelle d'Antakya, depuis sa maison à quelques kilomètres du centre. Comme beaucoup, il vit désormais en dehors de la province et fait des allers et retours. Il narre avec passion l'histoire de la ville, de la région et cette peur de ne jamais retrouver sa culture particulière. Il participe à des réunions officielles sur la reconstruction, et à travers son association essaye de mettre en lumière le patrimoine immatériel d'Antakya. Son association a par exemple une chorale, qui commencera une tournée en septembre. "Nous chantons en six langues : turc, arabe, kurde, arménien, grec et hébreu", énumère-t-il en montrant une vidéo sur son téléphone.

Parler de cette culture, matérielle et immatérielle, pour mieux la préserver, c’est ce que de nombreuses associations ou individus essaient de faire depuis le séisme. Sule Can est l’une des membres du collectif Nehna, une plateforme de chrétiens orthodoxes arabophones d’Antakya, créée avant le tremblement de terre. Dans les jours suivants le séisme, le collectif a mobilisé son réseau pour organiser de l’aide humanitaire. Il travaille désormais sur des projets tenant à la mémoire et la reconstruction de la ville.

À lire aussi

Pour Cagdas Can, membre de la plateforme Yeniden Insa (reconstruire), rencontré à Samandag, ville côtière de la province, pour conserver la culture de la province, il faut pouvoir y garder ses habitants. Les membres de la plateforme essaient donc de répondre aux besoins de premières nécessités, nombreux, des rescapés.

Une volonté de "dépeupler" la région

Çagdas Can considère effectivement les actions d'aides de l'État insuffisantes dans ce domaine et y voit une volonté politique de "dépeupler" la région.

Si la peur de perdre la culture de la région est aussi présente dans les esprits, c'est qu'au-delà de l'ampleur des reconstructions à faire, "historiquement les communautés d'Antakya ont connu des dépossessions", explique Sule Can. Cette province a été rattachée à la Turquie en 1939 après avoir été incluse dans le mandat français en Syrie depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Le nom de "Hatay" a ensuite été donné à la province et à la ville d'Antakya. Le choix de ce nom "est une partie de ce processus de turquisation, détaille Sule Can, ce nom est utilisé pour dire 'Cette ville est turque, sa démographie est turque'…"

Le nom d'Antakya est aujourd'hui uniquement utilisé officiellement pour le tourisme et l'hypercentre historique de la ville. Dans les usages officiels et sur les panneaux d'indications qui mènent à la ville par exemple, seul "Hatay" est utilisé. Ce nom pourtant, les habitants y sont attachés et continuent de l'utiliser. Le changer était une "tentative de tuer cette culture", considère Mehmet Karasu.