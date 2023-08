Le Liban au sommet du népotisme et de la corruption : trois ans après l’explosion du port de Beyrouth, l’enquête est au point mort

À lire aussi

Pas question non plus de démission. Malgré la gravité des faits, le Premier ministre reste en place. Mais les Libanais, dont la résilience et le fatalisme dépassent pourtant l’entendement, descendent massivement dans les rues pour réclamer justice, et obtiennent la chute du gouvernement six jours après le drame. Faute d’accord entre partis et obédiences (chiites, sunnites et chrétiens), il faudra plus d’un an avant qu’un nouvel exécutif ne voie le jour, dans un pays en faillite financière et politique qui a pourtant cruellement besoin d’un plan de sauvetage. Mais tout ce petit monde semble exceptionnellement tomber d’accord sur un point : enterrer l’enquête sur l’explosion du port.

Une quarantaine de poursuites

Le 10 décembre 2020, plus de quatre mois après le drame, un juge est chargé de l’enquête. Il inculpe l’ancien premier ministre Hassan Diab et trois de ses ministres, mais son enquête est suspendue au bout d’une semaine. Deux des ministres concernés obtiennent la récusation du magistrat, qui est relevé de ses fonctions en février 2021. Cinq mois plus tard, un nouveau juge est nommé – Tarek Bitar – qui demande à auditionner Hassan Diab et à faire lever l’immunité parlementaire des trois anciens ministres incriminés, désormais députés. On lui réclame “des preuves supplémentaires” pour calmer ses ardeurs.

En octobre 2021, Tarek Bitar est accusé par le Hezbollah (chiite) de politiser l’enquête. Les trois ministres en profitent pour introduire de nouveaux recours contre le magistrat, contraint de suspendre l’enquête à son tour. On est à la quatrième suspension de l’investigation, qui reste au point mort… durant treize mois. Au-delà des pressions, intimidations et autres techniques particulières, une quarantaine de poursuites au total ont été introduites contre Tarek Bitar. Le Liban, lui, a entre-temps dit au revoir à son président. Le mandat de Michel Aoun est arrivé à son terme en octobre 2022, il n’a toujours pas été remplacé.

”Obstruction permanente”

En janvier 2023, plus d’un an, donc, après la suspension de son enquête, le juge Tarek Bitar relance les hostilités et inculpe une dizaine de personnes, dont deux hauts responsables de la sécurité, le procureur général près la cour de Cassation – Ghassan Oueidate – et trois autres juges. Le parquet rejette la totalité des décisions du magistrat… qui est à son tour poursuivi par le procureur général pour “insubordination”. Une première dans l’histoire du Liban pourtant rompu aux techniques d’obstruction.

Tous les interrogatoires programmés ont été reportés depuis lors, l’enquête demeure au point mort. Trois ans après les faits, aucun responsable politique n’a été jugé. Ce mardi 1er août, quinze ambassadeurs se sont officiellement inquiétés de “l’obstruction permanente” dont fait l’objet l’enquête. Le ministre sortant des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib, leur a répondu le plus sérieusement du monde que le gouvernement libanais était “déterminé à révéler les circonstances entourant l’explosion” au port de Beyrouth. Avant d’indiquer que “les choses (suivraient) leur cours, que ce soit au niveau des institutions judiciaires ou institutionnelles de l’État”.