Riyad nomme un ambassadeur non-résident pour les Territoires palestiniens

Il n’a pas fallu vingt-quatre heures pour que la nomination par l’Arabie saoudite d’un émissaire permanent chargé des affaires palestiniennes suscite la réprobation d’Israël. Riyad a nommé samedi Nayef al Soudairi, son actuel ambassadeur en Jordanie, au poste d’ambassadeur non résident pour les territoires palestiniens et à celui de consul général à Jérusalem. L’initiative saoudienne vient quelque peu tempérer les rumeurs des derniers jours évoquant un accord de normalisation imminent entre l’Arabie saoudite et Israël, sous l’impulsion américaine - une nouvelle étape des accords dits d’Abraham, initiés par l’administration Trump.