En attendant la visite du président Raïssi, Abdollahian joue les utilités à Riyad

Par sa visite, M. Adbollahian a rendu la pareille à son hôte du jour, venu mi-juin en Iran – la première pour un chef de la diplomatie saoudienne en dix-sept ans – après la réouverture de l’ambassade iranienne à Riyad, consécutivement à la nomination d’un ambassadeur, Alireza Enayati.

"Nous sommes sûrs que toutes ces rencontres et cette coopération contribueront à l'unité du monde musulman", a-t-il souligné.

Cette première visite officielle du chef de la diplomatie iranienne répond à l’ouverture, le 8 août, de l’ambassade d’Arabie saoudite à Téhéran, celle-là même dont l’attaque avait provoqué l’ire de Riyad et la rupture des relations diplomatiques entre les deux géants du Golfe le 5 janvier 2016. Trois jours plus tôt, l’Arabie saoudite avait procédé à l’exécution d’un important chef religieux chiite, minorité dans le Royaume, le cheikh Nimr al Nimr. Après un peu plus de sept ans d’une rivalité délétère ayant généré une insécurité régionale préjudiciable à leurs intérêts fondamentaux, les deux pays ont décidé d’enterrer la hache de guerre à Pékin le 10 mars de cette année, un accord formalisé le mois suivant.

Sécuritaire et nucléaire

Le contexte évolue depuis lors vers une détente totale, Riyad et Téhéran ayant bien compris l’avantage d’entretenir des rapports apaisés plutôt qu’une hostilité permanente dans des conflits menés pour l’essentiel par procuration, comme au Yémen ou en Syrie. Les deux pays ambitionnent de développer une coopération bilatérale dans de nombreux domaines, y compris ceux de la défense et de la sécurité. Ces préoccupations ont d’ailleurs résonné jusqu’à Moscou, où une délégation saoudienne menée par le ministre-adjoint à la Défense Talal al Otaibi a rencontré une homologue menée par le général Aziz Nasirzadeh, chef d’état-major adjoint des forces armées iraniennes, en marge de la 11e Conférence de Moscou sur la sécurité internationale qui s'est conclue mardi. Les deux riverains du Golfe pourraient même (selon une étude iranienne parue en juin) entamer une coopération nucléaire civile et ce, au grand dam d’Israël, qui ne souhaite pas un transfert de cette technologie mais qui recherche par contre une normalisation de ses rapports avec l’Arabie saoudite…

Le déplacement de M. Abdollahian a aussi lieu une semaine après un accord négocié entre l'Iran et les États-Unis, qui tentent toujours par tous les moyens de limiter les développements nucléaires de la République islamique. Celui-ci englobant le déblocage de fonds iraniens en Corée du Sud, évalués à quelque 6 milliards de dollars (5,52 milliards d'euros), retenus dans le cadre des sanctions américaines, et la prochaine libération de prisonniers respectifs dans les deux pays.