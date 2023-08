De loin, on ne distingue que les barrières de police entourant quelques arbres. Une affiche rouge portant le slogan "Nous ne donnerons pas la forêt d’Akbelen", contraste avec le vert des pins.

En face de l’entrée, plusieurs véhicules des forces de l’ordre sont alignés, dont un canon à eau blindé Toma, utilisé quelques semaines plus tôt contre les villageois et activistes écologistes. Quelques tentes, des chaises dispersées ici et là, des affiches partout, au sol, aux arbres et le bruit des cigales qui résonne…

Les policiers s’abritent à l’ombre des arbres restants, n’autorisant l’accès au campement qu’après un contrôle d’identité et une fouille.

À Ikizköy, dans le sud-ouest de la Turquie, les habitants et les activistes écologistes se battent contre l’extension de la mine de charbon exploitée par YK Energy, propriété de Limak et IC Ictas, deux puissantes holdings proches du pouvoir.

Depuis juillet 2021, cette mobilisation a pris la forme d'une occupation des lieux. "Nous sommes ici 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour empêcher que la forêt ne soit abattue", explique Muzaffer Asma, de la coalition pour la justice climatique.

Cette mine alimente les centrales électriques de Yeniköy et Kemerköy, qui assurent 2,5 % des besoins en énergie du pays selon l’entreprise. Le 17 juillet dernier, malgré la mobilisation, de nouveaux travaux d’extension ont débuté. Ceux-ci ont officiellement pris fin le 30 juillet, d’après le communiqué publié par les autorités de la province de Mugla, qui, dans la foulée, ont également annoncé la plantation de 130 000 arbres pour réhabiliter la zone.

Devant deux cartes affichées sur un conteneur, Muzaffer Asma pointe avec un long bâton blanc la zone de la forêt détruite. "La zone dont nous parlons fait 78 hectares, dont environ quatre de terres agricoles. Ils l'ont complètement rasée, et détruit cette forêt", explique-t-il en tapant parfois en rythme le bâton au sol, pour appuyer ses propos.

Canons à eau et gaz lacrymogène

La destruction de la forêt entraîne avec elle, celle des villages et terres cultivées, obligeant les habitants à s’installer plus loin. Les villageois et les militants venus pour certains des quatre coins du pays, craignent aussi l’impact de l’extension de cette mine sur la santé des habitants et sur l’environnement.

La mobilisation a fait face à la violence des forces de l’ordre en juillet qui ont fait usage des canons à eau et de gaz lacrymogène. La semaine dernière encore, les gendarmes ont bloqué l’installation de toilettes dans le campement à l’aide de boucliers anti-émeutes.

Quelques membres de l'opposition se sont rendus à Akbelen pour y montrer leur soutien, à l'image de l'ex-candidat Kemal Kiliçdaroglu. Le président Recep Tayyip Erdogan a, quant à lui, qualifié les participants de "marginaux" et inscrit la mobilisation dans la continuité de celle du parc de Gezi en 2013 et du coup d'État manqué de 2016.

Contraire à la loi

L’avocat Ismail Hakki Atal travaille sur le dossier depuis 2021. À quelques centaines de mètres du campement, il remonte en 4x4 le chemin escarpé de la colline en face de la forêt d’Akbelen. Depuis la maison de Mehmet et Berin Ogultürk, au sommet, il est possible d’observer l’ampleur des destructions.

L'avocat liste toutes les procédures judiciaires entreprises et les actions qu'il compte lancer. Mais il tient à le préciser : "On ne devrait même pas avoir besoin d'intenter une action en justice pour la protection de cette forêt. L'article 169 de la Constitution turque protège toutes les forêts, sans exception". Il critique une justice aux ordres du parti du président et martèle qu'"il n'y a plus de justice en Turquie".

De la terrasse de sa maison, Mehmet Ogultürk observe tous les jours ce qui reste de la forêt, d'un côté la mine déjà exploitée, caractérisée par une grande tache grise sur le paysage. "Le vent souffle les poussières vers nous", constate-t-il. De l'autre, il est possible de voir et d'entendre les camions et pelleteuses poursuivre le travail de déblaiement. Le jour où les arbres ont été abattus, Berin ne pouvait pas se résoudre à regarder la scène. "Les arbres sont sacrés, ils sont tout, de la terre au ciel. C'est pour cela que c'est une grande douleur", dit-elle bouleversée.

"J'ai commencé à résister en 2019", raconte ce professeur de français à la retraite. YK energy souhaitait lui acheter ses terrains, mais il a refusé. "Je suis né ici, c'est mon village natal. Mon grand-père a vécu sur ce terrain", explique-t-il pour souligner son attachement à cet endroit.

Le soir de notre rencontre, l’avocat Ismail Hakki Atal a prévu une réunion avec les villageois, en bas de la colline. Sur une terrasse à côté d’une grande étendue d’oliviers, les échanges commencent par une distribution de t-shirts noirs, floqués de la mention "#Akbelen", que certains enfilent fièrement immédiatement.

À la fin de la réunion, Aytaç Yakar, foulard noué sur la tête et habillée du pantalon traditionnel coloré, exprime sa colère contre l'entreprise. "Ils ont détruit ma maison devant mes yeux", explique-t-elle. Délogée, elle a construit une nouvelle maison un peu plus loin en contractant un crédit. Mais son nouveau terrain va lui aussi être réquisitionné. "Ce qui me vexe, c'est que nous sommes décrits comme des traîtres à la nation. Nous sommes de simples villageois défendant nos forêts, notre eau, notre air et notre pays", s'époumone-t-elle.