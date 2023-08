Human Rights Watch alerte sur le "massacre" de migrants éthiopiens à la frontière entre le Yémen et l’Arabie saoudite

Le document décrit un “massacre” perpétré froidement “à l’abri des regards” à l’aide d’armes à feu, parfois à bout portant et y compris contre des femmes et des enfants, ou avec des armes explosives –dans 28 incidents identifiés… “Dès que les gardes-frontières voient un groupe (tentant de traverser), ils tirent continuellement”, révèle une témoin parmi la quarantaine interrogée par HRW. Tous ont décrit des scènes d’horreur : des corps de femmes, d’hommes et d’enfants jonchant le paysage montagneux, gravement blessés, déjà morts ou démembrés. “Il y a des gens qu’on ne peut pas identifier parce que leurs corps sont dispersés de partout”. Des survivants ont déclaré que les Saoudiens les avaient parfois placés dans des centres de détention, parfois pendant des mois. L’ONG a aussi constaté une multiplication de sites funéraires à proximité des camps installés le long de la frontière, grâce à une analyse géospatiale.

Des crimes contre l’humanité

Selon HRW, qui documente de tels événements depuis 2014, s’il s’avère que ces meurtres répondent à une politique “généralisée et systématique” de ciblage de migrants éthiopiens, ils pourraient constituer des “crimes contre l’humanité”. HRW demande aux Nations unies d’ouvrir une enquête indépendante pour le déterminer. Pour l'hure, l’ONG parle d’une “escalade délibérée” tant dans la quantité que dans la manière dont ces meurtres ciblés sont perpétrés. Les autorités saoudiennes contestent ces graves accusations, jugées “infondées et ne reposant pas sur des sources fiables”, selon une source gouvernementale qui s’est exprimée sous le sceau de l’anonymat auprès de l’AFP.

”S’il n’y a pas de justice pour ce qui s’apparente à des crimes graves contre les migrants et les demandeurs d’asile éthiopiens, cela ne fera que perpétrer d’autres meurtres et abus”, affirme la chercheuse Nadia Hardman, spécialiste des questions migratoires de l’ONG. D’après elle, les gardes-frontières saoudiens savaient ou auraient dû savoir qu’ils tiraient sur des civils non armés.

Détourner l’attention des crimes

Ce n’est pas la première fois que l’Arabie saoudite est épinglée pour des mauvais traitements envers des migrants africains. L’an dernier, HRW avait dénoncé les abus commis par le Royaume pour les conditions de détention déplorables, dans des centres officiels et non officiels, de milliers de personnes d’ethnie tigréenne et l'expulsion de ceux-ci vers l’Éthiopie.

Environ 750 000 Éthiopiens vivent et travaillent en Arabie saoudite. Beaucoup d’entre eux émigrent pour des raisons économiques, mais d’autres fuient – ironie du sort en raison de graves violations des droits humains en Éthiopie, notamment lors du conflit récent et brutal dans le nord du pays. Ces migrants traversent le détroit de Bab el Mandeb ou le golfe d'Aden et sont pris en charge par des passeurs yéménites qui, d’après les témoignages, travaillent main dans la main avec des membres de la milice des Houthis, qui contrôlent une bonne partie du pays. Ceux-ci les dirigent alors vers le gouvernorat de Saada (nord), frontalier de l'Arabie saoudite.

Les “milliards dépensés” dans le sport et le divertissement “pour améliorer l’image de l’Arabie saoudite” ne devraient pas “détourner l’attention de ces crimes horribles”, a fustigé Nadia Hardman. Les ONG de défense des droits de l’homme accusent régulièrement Riyad d’investir des sommes faramineuses dans des clubs prestigieux, pour s’attacher les services de sportifs internationaux réputés, ou obtenir des événements sportifs et culturels. Une politique de divertissement de l'attention supposée occulter des graves violations des droits humains et de la crise humanitaire au Yémen où les autorités et l’armée saoudiennes sont impliquées.