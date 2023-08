Trente enfants palestiniens tués par Israël: "Human Rights Watch" demande la fin de la force meurtrière systématique et illégale

Les forces israéliennes devraient mettre fin à l’utilisation systématique et illégale de la force meurtrière contre les Palestiniens, y compris les enfants. C’est la principale demande faite par Human Rights Watch dans un rapport publié ce lundi, dans lequel l’ONG constate que l’année 2022 a été la plus meurtrière pour les enfants palestiniens depuis quinze ans. Et l’année 2023 suit la même tendance, elle est en passe d’atteindre ou de dépasser les niveaux de l’an dernier. Au 22 août, les forces israéliennes avaient tué au moins 34 gamins en Cisjordanie.