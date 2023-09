Un ex-chef du Mossad accuse Israël d’organiser un “apartheid” à l’égard des Palestiniens

À lire aussi

”Il y a un État d’apartheid ici”, a déclaré Tamir Pardo dans une interview accordée à l’agence américaine Associated Press. “Un territoire où deux personnes sont jugées selon deux systèmes juridiques, c’est un État d’apartheid”, y explique l’ancien chef du Mossad (entre 2011 et 2016). Nommé par Benjamin Netanyahou, il était ensuite devenu une voix critique du Premier ministre. Tamir Pardo continue à l’affirmer : le plus grand danger auquel Israël est confronté n’est pas, comme le prétend depuis des années le gouvernement Netanyahou, la menace du programme nucléaire iranien mais bien le conflit avec les Palestiniens...

C’est d’ailleurs la détérioration de la situation dans les Territoires palestiniens, le langage décomplexé et les velléités d’annexion portés par les partis extrémistes de la coalition au pouvoir qui ont poussé l’ancien responsable à prendre la parole.

L’ONG internationale Human Rights Watch et une homologue israélienne B’Tselem, bientôt rejointes par Amnesty International, avaient les premières livré un rapport où elles concluaient que la colonisation et l’occupation menées par Israël dans les Territoires palestiniens relevaient du crime d’apartheid, soit “un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur d’autres dans l’intention de maintenir ce régime”. Depuis, d’anciens responsables israéliens ont alerté l’opinion sur le risque qu’Israël encourt de devenir un État d’apartheid.