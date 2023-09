Aucune source médicale ou de services de secours n'a toutefois confirmé ce bilan. Par ailleurs, si les médias de l'est libyen ont largement repris les déclarations de M. Hamad, les bilans séparés qu'ils rapportaient de différentes localités étaient bien inférieurs aux chiffres qu'il a avancés.

Les villes de Derna et Benghazi, la région d'Al Jabal al Akhdar et la périphérie d'Al-Marj, dans l'est de la Libye, ont particulièrement été touchées par la tempête. De nombreuses maisons et routes ont été endommagées. Les Nations unies affirment qu'elles suivent de près la situation.

La Libye est divisée entre des gouvernements rivaux à l'est et à l'ouest, qui ont chacun déclaré trois jours de deuil.