Le fonds souverain saoudien épinglé par HRW pour des violations de droits de l'homme

Cette audience faisait suite à la fusion annoncée en juin dernier entre l’Association des golfeurs professionnels (PGA) américaine et LIV Golf, propriété du FIP. “Mohammed ben Salmane a clairement manifesté son souhait d’étendre son influence au-delà des frontières saoudiennes, souvent par le biais d’accords commerciaux très médiatisés avec des équipes et des ligues sportives”, a déclaré Joey Shea, chercheuse sur l’Arabie saoudite auprès de Human Rights Watch.

Le fruit de violations

Or, pour consolider sa mainmise politique et sécuritaire sur son Royaume, le prince héritier recourt à cet instrument financier qu’est le Fonds d’investissement public. Selon HRW, celui-ci a notamment profité du fruit de violations des droits humains liées à l'action du prince. L’organisation rappelle l’épisode marquant de l’opération “anticorruption” menée par MBS en 2017, alors qu’il vient d’être élevé au rang de prince héritier. Le fils du roi Salmane avait alors soumis de nombreux responsables gouvernementaux, anciens et en fonction, hommes d’affaires éminents et rivaux de la famille royale à des détentions arbitraires, séquestrations et autres traitements abusifs, extorsions de fonds, le tout au profit du fonds souverain. Sous couvert de récupérer des biens qui, selon lui, devaient revenir à l’État, MBS procédait à une mise au pas forcée de tous ces notables.

Au cours de cette opération, une vingtaine d’entreprises furent “saisies” et transférées directement dans le fonds souverain saoudien, sur ordre du prince. Selon HRW, l’une ces sociétés était Sky Prime Aviation, une compagnie de location de jets privés, dont deux appareils serviront à transporter l’équipe d’agents saoudiens chargés d’assassiner le journaliste et dissident saoudien Jamal Khashoggi, le 2 octobre 2018 au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul. Après son accession à la Maison-Blanche en janvier 2021, Joe Biden décida de publier le rapport des services de renseignements américains établissant au minimum l’approbation de cette opération par MBS.

”Il est important que le Congrès américain examine l’influence du fonds saoudien dans le monde des affaires américain”, a plaidé Mme Shea. “L’administration Biden devrait prendre des précautions similaires dans son engagement ultérieur avec le gouvernement saoudien, compte tenu de son bilan en matière de droits et de la manière dont il utilise ses milliards pour blanchir son image.”