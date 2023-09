La République islamique sur pied de guerre pour l’anniversaire de la mort de Mahsa Amini et menace d'un "coût élévé" ceux qui proclameront son nom

À lire aussi

Preuve de la puissance évocatrice de son nom, le président Ebrahim Raïssi a mis en garde ce mardi “ceux qui entendent abuser du nom de Madame Amini” afin de “créer l’instabilité dans le pays”, assurant qu’ils paieront “un coût élevé”. Les autorités ont renforcé les dispositifs policiers dans certains endroits “stratégiques” comme Sadeq, la ville natale de Mahsa Amini, et procédé à des arrestations préventives pour tenter d’éviter toute reprise de ce mouvement. Les mesures répressives mises en place pour juguler les manifestations et les actions de désobéissance civile ont causé depuis un an la mort de cinq cents personnes (civils et forces de l’ordre inclus) et quelque vingt mille arrestations.

Il est très probable que les rues d’Iran résonnent encore du slogan Zan, Zendegi, Azadi (Femme, Vie, Liberté, en persan), devenu le cri de ralliement de foules, de femmes tout d’abord, de plus en plus nombreuses à revendiquer la fin de la ségrégation de genre instituée par la République islamique. Le hidjab, symbole de l’identité islamique du régime depuis ses débuts, est devenu en quelques années, et plus encore depuis un an, l’étendard du plus important mouvement de contestation de ce régime. En effet, la mobilisation populaire se situe au croisement d’un combat féministe, revendiquant le droit de choisir la manière de s’habiller sans contrainte et la fin de la discrimination à leur égard, et d’une contestation du régime qui a installé et continue de maintenir cette ségrégation. Symbole supplémentaire, le premier anniversaire de la mort de cette étudiante coïncide avec le quarantième du port obligatoire du hidjab.

Le voile sans contrainte

Si jusqu’ici, le mouvement n’a pas réussi à glaner de nouveaux droits pour les femmes, certaines évolutions sont notables comme la régression de la peur. Malgré l’intensification de la répression, les Iraniennes – souvent très jeunes- sont de plus en plus nombreuses à braver le port réglementaire du voile dans l’espace public. Et même les voix bâillonnées se font entendre. La militante Narges Mohammadi, bien connue pour son combat en faveur des droits de l’homme, a salué cette semaine depuis sa prison de Téhéran le rôle “déterminant” joué par les femmes en raison de décennies “de discriminations et d’oppression” dans leur vie publique et personnelle. Le mouvement de contestation populaire a “accéléré le processus de démocratie, de liberté et d’égalité”, qui est désormais “irréversible”, affirme-t-elle en réponse à une série de questions transmises par la presse française.

Consciente que son avenir est en jeu, la République islamique est en ce moment en train de renforcer son arsenal législatif pour faire respecter les lois existantes. Mais cette évolution ne se fait pas sans susciter des divisions au sein même du pouvoir. Le grand ayatollah Nasser Makarem Chirazi, l’un des plus influents dignitaires chiites, a ainsi rejeté le recours à la violence et à la contrainte pour faire respecter le port du voile…