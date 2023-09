Netanyahu appelle Musk à lutter contre l'antisémitisme sur son réseau social

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le milliardaire Elon Musk ont évoqué lundi les dangers liés à l'intelligence artificielle (IA), la politique israélienne et la modération des contenus sur X, anciennement Twitter, lors d'une conversation en direct sur la plateforme du patron de Tesla et SpaceX.