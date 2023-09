Pour MBS, l’Arabie saoudite et Israël se rapprochent chaque jour d’une normalisation: "Nous devons résoudre la question palestinienne"

”Les négociations se poursuivent bien jusqu’à présent”, a commenté MBS mercredi soir, démentant les informations de presse faisant état d’une “suspension” des discussions avec Israël. Au contraire, a-t-il précisé, “nous espérons qu’elles aboutiront à un résultat qui facilitera la vie des Palestiniens et qui permettra à Israël de jouer un rôle au Moyen-Orient”.

Le prince n’en a pas moins réaffirmé le souci de son pays pour la cause palestinienne. “Pour nous, la question palestinienne est très importante. Nous devons la résoudre”, a ajouté MBS dans cet entretien réalisé en anglais et en Arabie saoudite.

"Un coup de poignard dans le dos du peuple palestinien"

Ces propos ont suscité la vive réprobation de l’Iran. Dans une rare conférence de presse organisée dans la foulée à New York, où il se trouve pour l’AG de l’Onu, le président conservateur iranien Ebrahim Raïssi a déclaré qu'”une relation entre des pays de la région et le régime sioniste serait un coup de poignard dans le dos du peuple palestinien et de la résistance palestinienne”.

L’Iran chiite et l’Arabie saoudite sunnite, puissances rivales historiques du Golfe, ont amorcé elles aussi une normalisation surprise au printemps, sous l’égide de la Chine. Le président iranien s’est ainsi réjoui que “la relation avec l’Arabie saoudite se développe”. “Pour autant, initier une relation entre le régime sioniste et n’importe quel régime de la région dans le but d’apporter la sécurité à ce régime sioniste ne remplira évidemment pas cet objectif”, a-t-il averti. Le Maroc, le Soudan, Bahreïn et les Émirats arabes unis ont normalisé leurs relations en 2020 avec Israël, alors que l’Égypte et la Jordanie ont conclu des accords de paix plus anciens.