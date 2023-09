La poésie, une arme de conscientisation massive face aux talibans et aux mollahs : "Nous nous faisons l’écho des souffrances de nos compatriotes"

”La poésie persane est avant tout un langage de l’amour, profondément liée à l’histoire et la culture du pays et transmise de génération en génération. En Afghanistan, où les gens sont analphabètes ou peu éduqués, on connaît les vers par cœur. C’est aussi un langage de résistance, de combat et d’unité”, explique Somaia Ramish. “C’est une poésie extrêmement riche en symboles, en images, qui sont utilisées comme des métaphores. Il faut bien comprendre ce code métaphorique pour avoir accès à cette poésie”, souligne Mahtab Ghorbani. “Ce langage métaphorique s’explique par le fait que les poètes ont toujours vécu sous des régimes tyranniques ou dictatoriaux, où l’expression n’était pas libre. Ils ont donc inventé depuis très longtemps un langage codé, métaphorique, pour exprimer leurs idées. Chez les Iraniens, le goût de cette poésie est transmis très tôt, c’est quasiment inné. C’est une arme chargée de futur, pour reprendre le vers du poète espagnol Gabriel Celaya”.

Est-ce pour cette dimension de combat que vous avez choisi de vous exprimer par la poésie ? Et que peut la poésie face à la tyrannie, l’intolérance, l’injustice?

Somaia Ramish : En Afghanistan, tout est interdit aux femmes. Les femmes ne peuvent être ni chanteuses, ni danseuses, ni comédiennes, ni passer à la télévision, ni s’exprimer dans aucune discipline artistique. La seule chose libre, facile d’accès, c’est le papier et la plume. C’est pour cette raison que j’ai choisi la poésie. Mais ce choix s’impose aussi parce que dans cette culture-là c’est ce qui parle le plus directement au cœur des gens dans les circonstances les plus pénibles de la vie. La poésie a une force de consolation. Elle permet de supporter la dimension tragique de la vie. En Occident ou en Orient, les grands poètes comme Hafez, Roumi, Garcia Lorca ou Pouchkine ont parlé la langue universelle de l’humanité. Cette poésie permet donc de lutter contre l’obscurantisme, la tyrannie contre toutes les formes d’oppression, où que ce soit. De la même façon que la poésie est une affaire d’art et de beauté, elle a aussi un pouvoir réel.

Mahtab Ghorbani : La poésie n’est pas un choix, je l’ai toujours portée en moi, elle s’est imposée à moi. Satisfaire ce désir d’écrire s’est fait aussi dans la souffrance. La poésie – ou la littérature- est le seul espace qui reste pour ceux qui n’en peuvent plus face à l’oppression, comme le disait Mario Vargas Llosa. C’est le refuge ultime et, de ce fait, ce n’est pas un choix. C’est le seul moyen d’expression, la seule manière de survivre face à la tyrannie depuis des siècles. La littérature permet aux gens de prendre conscience de ce qu’ils vivent, et les dictatures ont peur des consciences éveillées, qui peuvent alors leur résister et les combattre.

Ce refuge l’est davantage pour ceux qui s’y abritent que pour ceux qui l’érigent, car ceux-là sont menacés, comme vous l’avez été. Ce danger affecte-t-il votre vie et votre art?

SR : Avant même d’être poète ou écrivain, le fait même d’être une femme en Afghanistan est déjà un risque en soi. Les femmes sont en danger parce qu’elles sont des femmes. Dans une société aussi fermée que celle des talibans en Afghanistan, qui est sans doute le seul pays au monde où aucune forme d’art n’est autorisée, c’est encore plus difficile pour une femme de s’exprimer. La poésie devient un espace d’expression et de liberté puisque rien n’est possible ailleurs. Elle devient un moyen de se dégager de ces chaînes que l’on met aux femmes et de s’évader par la conscience. C’est le seul espoir.

MG : C’est une question très poétique. Si la littérature peut être un havre pour ceux qui la lisent, ceux qui la produisent mettent leur vie en danger. Je suis consciente de risques, des dangers, des menaces, et je les accepte pleinement parce que je suis consciente de l’histoire et de l’héritage de la poésie persane. La poétesse iranienne Tahireh, au XIXe siècle, a été condamnée à mort et jetée dans un puits pour non respect du voile. Je ne peux pas rester sourde aux cris de ces poétesses du passé. Je ne peux pas oublier non plus Forough Farrokhzad, figure majeure de la poésie du XXe siècle qui, bien que dans une société plus libre (celle des années 1950) que celle d’aujourd’hui, a été l’objet de calomnies et de menaces. Je porte en moi toutes ces souffrances du passé jusqu’aux meurtres à la chaîne d’il y a une vingtaine d’années où la République islamique a fait disparaître et assassiner quatre-vingt-six poètes et intellectuels iraniens. Parmi eux, il y avait l’écrivain Mohammad Mokhtari. J’ai accroché sa photo au mur de ma chambre et, à chaque fois que je subis des menaces, je regarde cette photo et je lui dis que je continuerai mon œuvre en sa mémoire.

Le point commun entre les deux régimes au pouvoir dans vos pays, est qu’ils ne peuvent se réformer de l’intérieur. Que faites-vous concrètement avec la liberté d’expression dont vous jouissez en exil pour lutter contre ces pouvoirs oppresseurs et soutenir la population ?

SR : C’est en effet impossible de changer les talibans ou les mollahs puisqu’ils ne fonctionnent que par la contrainte ou la tyrannie. La seule chose efficace que nous puissions faire par notre art est de nous faire l’écho des peuples opprimés de ces pays et faire comprendre que la politique est en train de les sacrifier au nom d’intérêts particuliers. Comment les pays occidentaux peuvent-ils accepter, tout en prétendant défendre les droits de l’homme et les autres idéaux démocratiques, que de tels régimes gouvernent et de négocier des accords avec ceux-ci ? Mon attention va aux gens qui souffrent et subissent la dictature et aux opinions publiques occidentales qu’il faut éveiller aux injustices afin d’empêcher toute forme de compromission avec ces gouvernements. Le traitement de l’actualité de nos pays en Occident n’est pas toujours fidèle à la réalité. Par exemple, les médias occidentaux laissent penser que tout l’Afghanistan est aux mains des talibans, que tout le monde est converti à leur idéologie et que celle-ci est réformable. Ces impressions véhiculées de l’extérieur sont complètement fausses. Ceux qui pensaient que ce régime pouvait se réformer de l’intérieur en sont pour leur frais puisque non seulement ils n’ont rien fait en ce sens depuis deux ans mais, pire que cela, ils ont durci leurs positions. Pourquoi entretient-on cette illusion de quelque chose qui n’arrivera jamais ? Voilà un exemple d’attitude politique qui sacrifie l’intérêt des peuples à des intérêts jugés supérieurs. C’est cette illusion qui a permis le retour au pouvoir. Si les opinions publiques occidentales savaient exactement quelle barbarie se déroulait en Afghanistan aujourd’hui, elles ne resteraient pas silencieuses. La poésie et la littérature permettent de contourner les médias et les discours politiques. C’est une manière de toucher le cœur des gens.

MG : Somaia a raison : le seul moyen que nous avons, nous, artistes en exils, c’est de nous faire l’écho des souffrances de nos compatriotes qui sont toujours dans nos pays. Je suis une exilée, une sans domicile fixe, je vais de ville en ville pour témoigner de ces souffrances, parfois sans avoir le temps de prendre une valise. Je suis leur voix et je la porte partout. C’est mon combat. Par contre, je n’ai aucun espoir qu’un changement puisse survenir du côté des politiciens au pouvoir. Tant que ces pays auront du pétrole, du gaz et des richesses minières, les intérêts économiques de certains primeront toujours sur l’intérêt général. La seule lueur d’espoir qui me reste vient des gens, des peuples, des opinions publiques. Je me considère comme une survivante et, en tant que telle, je pense que mon devoir supérieur est de témoigner de ce qui se passe et de ce qui s’est passé en Iran, vis-à-vis des générations actuelles et futures. Témoigner pour que l’on sache ce que les politiciens occidentaux ont fait de nous et avec nous, et ce que nos régimes dictatoriaux ont fait de nos peuples.

L’exil est-il difficile à vivre ou n’est-il supportable que parce que ce combat existe?

SR : Autrefois, avant l’arrivée des talibans au pouvoir, quand j’allais partout dans le monde pour des conférences pour parler de poésie et de mes activités je savais que j’allais rentrer chez moi à un certain moment. Aujourd’hui, lorsque je fais ma valise et que je vais quelque part, je sais que je ne rentrerai pas chez moi parce qu’on m’a pris ma maison, ma ville, mon pays. Je n’ai toujours pas de réponse à cette question : pourquoi ne puis-je pas rentrer chez moi dans ma maison, dans ma ville, dans mon pays ? Et quand je pense au fait de ne pouvoir rentrer chez moi, j’éprouve un mélange de colère, de peur, d’angoisse et c’est un sentiment très pénible. C’est comme un arbre que l’on déracine et replante dans une nouvelle terre. Le temps que cet arbre prenne racine, qu’il s’habitue à cette terre, cela peut prendre des années. Et peut-être que cela n’arrivera jamais.

MG : Pour bien faire comprendre aux lecteurs du journal ce que signifie l’exil, imaginez qu’en une semaine vous deviez ranger vos affaires, faire votre valise et aller vivre en Iran. Dans l’exil, j’ai absolument tout perdu et je ne parle pas de choses matérielles, je parle de choses qu’on ne peut acheter. J’ai perdu mes mots, j’ai perdu ma langue, je suis venue dans un pays où je n’avais aucun souvenir, dont je ne connaissais ni la langue, ni la culture, ni l’histoire, rien. Et il a fallu que je commence à zéro, même en dessous de zéro. C’est particulièrement douloureux en tant que poète et écrivain car, en persan, je peux m’exprimer comme un écrivain et un poète mais, en français, je ne peux m’exprimer que comme un enfant de cinq ans. Quand je vais dans une bibliothèque en France, je vois tous ces livres, des millions de livres, qui sont autorisés et que je pourrais lire mais que je ne peux pas parce qu’ils sont écrits en français, du moins je ne peux les lire que très lentement. J’ai l’habitude de lire très vite en persan, un livre de cinq cents pages en deux jours, alors qu’en français cent pages vont me prendre trois semaines. Ma valise est prête pour rentrer en Iran. La seule certitude que je voudrais avoir, c’est de ne pas aller en prison à mon retour. Si j’étais sûre de cela, je rentrerai immédiatement.

SR : Nous ne sommes pas exilées uniquement parce que nous avons quitté nos pays. Les gens qui sont restés dans ces pays-là et qui n’ont pas de liberté d’expression vivent aussi une forme d’exil. L’exil existe aussi à l’intérieur du pays. Les femmes en Afghanistan sont enterrées vivantes. Ne rien pouvoir faire est pire qu’un exil. Pouvez-vous imaginer une vie où l’on ne peut pas aller au cinéma, au parc, où l’on ne peut pas écouter de la musique, aller chez le coiffeur ou l’esthéticienne, où les filles et les femmes ne peuvent pas sortir et voyager seules, ne peuvent pas aller à l’école (après les primaires, Ndlr), où elles ne peuvent rien faire. C’est ce que j’appelle être enterré vivantes. Comment vivre là ?

MG : Pour moi, le vrai exil est ici. Il n’y a pas de pire souffrance que d’être ici et ne pouvoir parler ma langue maternelle. Les mots, c’est ma vie, mon outil de travail. Si, dans dix ans, je retourne en Iran et que je ne comprends plus la langue de mes compatriotes, qu’est-ce que je deviens ?