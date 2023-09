"Ici, il ne peut y avoir la paix que pour les Israéliens" : la Cour suprême est appelée à se pencher sur l’impunité des forces de l’ordre

Comme tous les jours, il est sorti de bon matin, a jeté les poubelles, puis s’est dirigé vers la Vieille ville pour rejoindre Ellwyn, une institution pour jeunes handicapés. Du fait de sa condition, Eyad ne parlait qu’aux gens qu’il connaissait. Quand on lui a demandé de s’arrêter à un barrage de la police des frontières, cette brigade militarisée qui emploie surtout des conscrits, il s’est affolé, est parti en courant. “Terroriste !”, ont crié les policiers. Deux l’ont pourchassé, ont tiré. Eyad, blessé aux jambes, s’est traîné dans un local à poubelles devant son école, où il a retrouvé sa tutrice, l’infirmière Warda Abu Hadid. “Je suis avec elle”, a-t-il commencé à répéter, tendant la main vers la femme.

Dans son témoignage poignant, Mme Abu Hadid explique que plusieurs minutes se sont alors écoulées ; malgré l’adrénaline, il y a eu un échange avec les policiers. “Il est handicapé, vérifiez sa carte d’identité”, a précisé à plusieurs reprises l’infirmière, en hébreu. Cela n’a pas suffi. Le plus jeune des deux policiers, 20 ans seulement, a finalement tiré dans le torse d’Eyad, le blessant mortellement.

Les parents d’Eyad ont d’abord subi le traitement de tous les Palestiniens suspectés de terrorisme – leur maison a été mise sens dessus dessous par la police, le corps d’Eyad a été retenu, les funérailles à Al-Aqsa interdites. Mais l’innocence du jeune homme était évidente et la bévue policière incontestable. Cinq jours plus tôt seulement, George Floyd avait été tué par la police de Minneapolis. “On a vu débarquer des journalistes de partout”, raconte Rana.

Ils ont presque immédiatement reçu le soutien d’une majorité écrasante de la société israélienne, et le policier, fait rare, a finalement été accusé d’homicide involontaire aggravé. S’en sont suivies trois années de calvaire, trente-cinq séances au tribunal éprouvantes. “Le meurtrier venait masqué, on le faisait sortir pendant que nous étions obligés de rester dans la salle”, rappelle Rana. “Comme si c’est lui qui était en danger !” Des juifs intégristes – dont Itamar Ben-Gvir, actuel ministre de tutelle de la police – ont pris Rana à partie. “Ils m’ont même suivi, j’ai dû être escorté par des militants israéliens”, explique-t-elle.

Le 5 juillet 2023, la juge a exonéré le policier. “L’argument est qu’il avait la conviction subjective que sa vie était en danger, et donc que ses actions étaient justifiées”, soupire Fadi Khoury, un des avocats de la famille, et représentant d’Adalah, une association d’aide légale aux Palestiniens. “Cette décision est non seulement injuste, mais dangereuse, en termes de jurisprudence : cela étend l’impunité des forces de l’ordre de façon presque infinie”, continue Me Khoury.

”Un combat perdu d’avance”

Le 5 septembre, deux jours avant la date limite, le procureur a décidé de ne pas faire appel. Adalah a immédiatement déposé un recours devant la Cour suprême. Pour les centaines de milliers d’Israéliens qui descendent dans la rue toutes les semaines pour dire leur colère contre le gouvernement, celle-ci représente la dernière ligne de défense dans leur combat pour la préservation de la démocratie israélienne.

Pour Me Khoury, ce recours est une autre façon de mettre à jour l’imperfection de cette démocratie. Il ne se fait pas d’illusions : “La Cour suprême a tous les outils pour rendre justice à Eyad. Mais historiquement, elle n’a pas pris ce genre de dispositions dans des cas où l’État est confronté à des Palestiniens”.

Rana insiste que c’était perdu d’avance. “Mon recours, je l’ai déposé devant Dieu, c’est lui qui nous apportera la justice”, dit-elle, les yeux rougis. La chambre d’Eyad est restée telle quelle. Rana y dort presque tous les soirs. “Il me passe la main dans les cheveux, des fois je sens son odeur”, affirme-t-elle avec sérieux. “C’était l’âme de cette famille. Et il n’est toujours pas en paix. Ici, il ne peut y avoir la paix que pour les Israéliens”.