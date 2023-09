“Nous allons d’expulsion en expulsion” : chassés par les colons israéliens, les Bédouins palestiniens redoutent de disparaître dans l’exil

En 1948, la guerre a forcé le clan à quitter le désert du Néguev israélien pour se rendre à l’est de Jérusalem. La situation y est devenue intenable dans les années 80, les poussant plus au nord. Les communautés de Bédouins sont rarement reconnues par l’État israélien. Elles ne bénéficient pas, comme leurs voisins juifs israéliens – dont les implantations sont illégales au regard du droit international – d’eau, d’électricité ou de permis de construire. “On est habitué à la vie dure”, concède Suleiman avec philosophie, “mais aujourd’hui, c’est la sécurité de nos enfants qui est en jeu”.

Les colons en pays conquis

Leur calvaire actuel a un nom : Malachei Hashalom, “Les anges de la paix”, en français. Cette petite exploitation agricole israélienne implantée en 2018 a commencé par deux familles et quelques bâtiments préfabriqués. Aujourd’hui, les moutons de Malachei Hashalom viennent jusque dans le village, tandis que les bergers de Ein Rashash, harcelés, ne peuvent plus sortir.

Tentes brûlées, coups de feux, de bâton : les colons se comportent ici comme en pays conquis, enveloppés du pouvoir implicite de l’Etat israélien. “Nous vivons une Nakba continue”, rage Suleiman Zawahre, 52 ans, en faisant référence à la “catastrophe”, l’exil forcé de certaines de milliers de Palestiniens au moment de la création de l’État d’Israël : “Nous allons d’expulsion en expulsion”.

Dans le reste de la Cisjordanie, près de 10 000 personnes vivent dans la même situation que les Bédouins de Ein Rashash, selon l’Onu ; 1 100 ont été contraints de quitter leurs villages depuis 2022, la plupart ces trois derniers mois, en citant la violence des colons, qui est à son plus haut depuis 2006. Dans un rapport publié le 18 septembre, l’association israélienne de défense des droits humains B’tselem insiste sur le fait que cette violence fait partie d’une démarche réfléchie et soutenue par l’Etat, et pourrait constituer “le crime de guerre de transfert de population”.

Les partisans du grand Israël ne s’en défendent pas. Les fermes comme Malachei Hashalom, c’est la solution à leur grand problème : les colonies de peuplement ne grandissent pas assez vite, “car cela coûte cher”, résumait ainsi Ze’ev Hever, dit ‘Zambish’, à la conférence de son organisation Amana, qui construit les colonies, en 2021. “Nous ne tenons que 100 kilomètres carrés, après 50 ans de peuplement”, a continué le sexagénaire discret qui a l’oreille des puissants. “Les fermes établies ces trois dernières années nous ont donné le contrôle du double de cette superficie”. Cela marche : lors du discours de Zambish, on comptait 35 fermes ; il y en a 77 aujourd’hui. Selon l’association israélienne Kerem Navot, elles couvraient 240 kilomètres carrés de terres en 2022 – aujourd’hui, on en serait à plus de 350, soit 6 % de la Cisjordanie entière.

“La fin des Bédouins”

Au sud d’Ein Rashash, on trouve les restes du village de Qaboon. C’est un dernier acte de violence particulièrement cruel dans ces conditions arides qui a fait jeter l’éponge aux habitants, en août : des colons ont arrêté leur tracteur, qui ramenait un tanker d’eau. Ils ont simplement ouvert le robinet, ont laissé les 5000 litres cubes s’échapper dans la roche poreuse.

La violence des colons était désinvolte. “Ils rentraient chez nous, ils ouvraient les frigos, jetaient toute la nourriture. Ils font ce qu’ils veulent – et moi, si j’attrape une pierre, ils mettront toute ma famille en prison”, explique Hassan Abu Al Qbash, 60 ans et des poussières, avec amertume. Il a déménagé avec son frère à quelques kilomètres à vol d’oiseau. L’endroit est sûr mais il n’y a pas de pâturages, alors les 200 bêtes qu’il leur reste passent la journée sous un auvent, et sont condamnées à être vendues à perte. “C’est la fin des Bédouins, c’est la fin des fellahin (paysans, NdlR). Il n’y a plus de Zone C : c’est devenu l’empire des avant-postes”, conclut le berger.

Pour Yehuda Shaul, cofondateur de l’ONG d’anciens soldats Breaking the Silence, et aujourd’hui directeur du think tank Ofek, “sans une intervention forte et définitive de la communauté internationale, cette région entière sera bientôt nettoyée de ses Palestiniens”. À mot couvert, c’est l’Union européenne qu’on implore d’agir – la France et l’Allemagne surtout, qui ont l’oreille israélienne.

Appel à la communauté internationale

Les chancelleries occidentales et des nouveaux partenaires arabes d’Israël aiment claironner leur attachement à la solution à deux États. Sur le terrain pourtant, la communauté internationale semble impuissante : le 20 septembre, une délégation de diplomates a été violemment prise à partie dans un village voisin d’Ein Rashash. Des militants d’extrême droite israéliens ont déployé une banderole accusant l’Union européenne de subventionner le terrorisme. Chahutés, les diplomates ont dû s’en aller ; les autorités israéliennes n’ont pas semblé remarquer l’incident.

Gaï Hirschfeld, un de leurs guides, est habitué à ce genre de confrontation. La voix rocailleuse, un chapeau de paille mutin sur la tête, il fait partie de la coalition de militants anti-occupation israéliens qui permet aux trois villages restants dans la région, comme Ein Rashash, de survivre, malgré tout. Ils sont un peu plus de 200 à se relayer pour y maintenir une présence constante.

En 2020, Gaï a fondé Mistaclim (Regarder l’occupation en face) au milieu des manifestations contre le Premier ministre Netanyahou. Il veut profiter du grand mouvement “pro-démocratie” pour sensibiliser la société israélienne. “Le leadership refuse encore de nommer les choses, par peur de perdre la droite ‘douce’; mais je les ai emmenés sur le terrain, ils savent ce qu’il se passe et ils font les liens”, affirme le militant. Il garde espoir : dans les manifestations, le camp anti-occupation est encore un peu à l’écart (malgré la supériorité rythmique de sa batucada) – mais on voit les autocollants de Mistaclim un peu partout, collés plus ou moins discrètement sur des t-shirts, et même des drapeaux israéliens.