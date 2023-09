L'ambassadeur saoudien à Ramallah : la Palestine reste la "pierre angulaire de tout accord" avec Israël

Nayef al Saoudaïri, qui officie depuis Amman où il est d'abord l’ambassadeur du Royaume saoudien auprès de la Jordanie, est surtout venu rassurer les responsables locaux que la cause palestinienne demeure le pilier fondamental de la politique étrangère saoudienne. “La Palestine et le peuple de Palestine sont de la plus haute importance et, dans les prochains jours, il y aura une chance pour une plus grande coopération entre l’Arabie saoudite et l’État de Palestine”, a-t-il indiqué. La nomination, le mois dernier, de cet ambassadeur “hors-sol”, fut présentée comme une façon de renforcer les liens entre le Royaume sunnite et le peuple sans État. Mais elle fut perçue aussi comme une concession saoudienne visant à préparer les esprits palestiniens à l’établissement de relations officielles avec Israël. Depuis, les rumeurs continuent de bruire et les déclarations de se succéder sur une possible normalisation, que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a présentée comme une “paix historique” à portée de main, il y a quelques jours encore à la tribune de l’Onu.

”L’initiative (de paix) arabe, que le Royaume a présentée en 2002, est la pierre angulaire de tout accord à venir”, a encore rassuré Nayef al Soudaïri, alors que des négociations sont engagées depuis plusieurs mois entre le Royaume saoudien et l’État hébreu en vue d’une normalisation de leurs relations, sous le parrainage actif des États-Unis. “Il s’agit d’une chose normale parmi les nations que d’avoir des relations de paix et de stabilité”, a ajouté l’ambassadeur saoudien, en référence à la volonté affichée par le prince héritier saoudien dans ce dossier. Mohammed ben Salmane, qui exige une réponse à la question de Palestine, avait dit espérer la semaine dernière, dans un entretien accordé à une télévision américaine, que le résultat escompté “facilitera la vie des Palestiniens et permettra à Israël de jouer un rôle au Moyen-Orient”.

Une autre visite historique

En mars 2002, les dirigeants de la Ligue arabe avaient adopté un plan de paix saoudien qui promettait une reconnaissance panarabe d’Israël à la condition que ce dernier évacue les Territoires palestiniens conquis en 1967, qu’un État de Palestine soit créé avec Jérusalem-Est pour capitale et qu’une solution soit trouvée pour les réfugiés palestiniens. Mais les accords d’Abraham de normalisation ou de coopération avancée, conclus en 2020 entre Israël et plusieurs États arabes (Émirats arabes unis, Bahreïn et Maroc) sous la houlette de l’administration Trump, ont rompu l’unité arabe. Un changement de la donne régionale s’est poursuivi avec la récente normalisation entre Riyad et Téhéran.

Signe parmi d’autres que le chantier de la normalisation progresse, le ministre israélien du Tourisme Haïm Katz s’est rendu mardi en Arabie saoudite, pour une visite de deux jours durant laquelle il assistera à une réunion de l’Organisation mondiale du tourisme. Il s’agit de la toute première visite d’une délégation ministérielle israélienne au Royaume des Saoud. Une occasion, a déclaré M. Katz, de “faire progresser […] les relations extérieures d’Israël”.