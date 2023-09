Six Israéliens arabes, incluant une famille, tués par balles dans le nord du pays: "Le gouvernement Netanyahou est trop laxiste sur ces violences"

Plus tôt dans la journée, des hommes armés et masqués avaient abattu un autre citoyen arabe d’Israël alors que celui-ci se rendait à son travail, dans les faubourgs d’Haïfa. La police israélienne, qui a déclaré tout faire pour identifier les assassins, tente aussi de déterminer si les deux crimes de mercredi sont liés.

La population arabe d’Israël, descendant des Palestiniens restés après la fondation de l’État hébreu, réclame plus d’attention de la part des autorités s'agissant aussi de leur sécurité. Se considérant depuis longtemps comme des citoyens de seconde zone en raison de multiples discriminations dont ils disent faire l'objet, les Arabes d’Israël (qui composent environ un cinquième de la population) accusent le gouvernement Netanyahou de laxisme dans le traitement de ces violences touchant leur minorité. Celles-ci ont plus que doubler par rapport aux périodes correspondantes ces dernières années, d’après l’organisation Abraham Initiatives, qui lutte pour l’égalité des droits entre citoyens juifs et arabes d’Israël.

En toute impunité

”Israël a les capacités (d’agir), le gouvernement israélien comprend ce qui doit être fait, tout le monde comprend ce qui doit être fait, il n’y a tout simplement ni volonté ni leadership”, a commenté le député Mansour Abbas, chef du parti Raam, l’un de ceux qui représentent la minorité arabe d’Israël. Des maires arabes ont accusé le gouvernement et la police de négliger délibérément leur communauté et de permettre aux criminels d’agir en toute impunité.

La principale cible des critiques est le ministre la Sécurité nationale, ltamar Ben-Gvir, chef du parti sioniste religieux Force juive (extrême droite) et connu par le passé pour ses prises de position anti-arabes. Celui-ci a rejeté les accusations d’inaction, précisant que la lutte contre la criminalité était une de ses priorités et que la police avait intensifié sa lutte contre la criminalité, réussissant à saisir des armes et des fonds appartenant à des groupes criminels.