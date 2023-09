Ahmad Massoud, un nouveau “lion du Panjchir” marche sur les traces de son père: "Mon peuple continue de souffrir sous le régime taliban"

Êtes-vous venu dans la capitale de l’Europe dans l’optique de chercher des appuis politiques à votre combat ?

Je ne suis pas ici pour chercher de l’aide, même si toute aide est bienvenue. Je suis ici pour porter à la conscience de l’opinion publique qu'après deux ans mon peuple continue de souffrir sous le régime taliban et que les États du monde, et en particulier l’Occident, ont adopté à leur égard une stratégie passive. Les talibans ont prouvé leur incompétence à gouverner et leur mentalité dogmatique, leur manque de vision du futur pour l’Afghanistan et, plus que tout, qu’ils n’ont pas changé. À l’aune de tout cela, je crois qu’il est temps pour nous de reconsidérer nos approches et, pour l’Occident, de réévaluer son engagement et d’user de pressions pour les ramener à la table des négociations.

Votre livre montre le lien entre le régime des talibans et des organisations terroristes, comme Al Qaïda ou Daech, qui en profitent pour s’installer dans le pays selon le principe du “qui se ressemble s’assemble” et qui constituent aussi une menace pour les États occidentaux. Avez-vous des indications sur la présence de ces groupes ?

Nous avons toutes les preuves de la présence de vingt-et-un groupes terroristes, régionaux ou globaux, en Afghanistan. Récemment, nous avons vu une hausse nette des attaques de TTP (Tahrik-e-Taliban Pakistan) au Pakistan. Bien que les talibans aient toujours dénié la présence de ce groupe en Afghanistan, des membres y ont été arrêtés avant-hier, une information confirmée par le Pakistan. Où étaient-ils avant que les talibans disent qu’ils n’existent pas ? Les talibans sont très efficaces pour décevoir le monde : ils promettent toujours quelque chose mais rien ne s’est passé au cours de ces trente dernières années. Ils profitent juste de chaque occasion pour faire prospérer leur machine de guerre. Les talibans et Al Qaida se sont mêlés à un tel point en trente ans qu’il est impossible de les séparer. C’est un peu comme quand on mélange de l’eau et du sucre. Pourtant, ils continuent de prétendre qu’Al Qaida n’existe pas en Afghanistan. Mais où a-t-on trouvé Ayman al Zawahiri (le successeur de Ben Laden à la tête du réseau tué par une frappe de drone à Kaboul, Ndlr). Les talibans proposent un havre à toutes ces organisations qui partagent des idéologies similaires. Ils les ont recrutés et utilisés pour mettre les troupes de l’Otan hors du pays. La seule différence est que les talibans veulent appliquer leurs vues à l’Afghanistan et que d’autres, comme Daech, au monde entier. La nature et l’idéologie des talibans constituent le meilleur des terreaux fertiles pour faire croître ces groupes terroristes qui partagent les mêmes idées.

Quel danger ne voyons-nous pas d'ici ?

D’après leurs déclarations, les talibans veulent construire au moins cinq madrassas militantes (une école coranique formant au djihad) dans chacun des quatre cents districts du pays, ce qui fait deux mille madrassas de ce genre. Cela signifie que d’ici cinq ans, nous aurons des centaines de milliers de jeunes hommes fanatisés qui seront prêts à être recrutés par n’importe quel groupe extrémiste. Je ne veux pas que la jeunesse de mon pays subisse ce lavage de cerveau. D'où mon combat.

Vous parlez du “devoir de combattre” leur tyrannie obscurantiste. Quelle est la part de l’héritage paternel dans ce devoir ?

C’est à la fois tout et rien. Tout, parce que mon père était un exemple qu’on peut y arriver, qu’on peut se lever et lutter contre l’oppression. Il l’a fait contre les Soviétiques, il l’a fait contre le terrorisme international. Mais la situation actuelle n’est en rien comparable à celle existant à son époque. La décision que nous avons prise était donc basée sur la réalité actuelle, et aussi sur certains principes et aussi parce que nous n’avions pas d’autre choix. Nous avons épuisé tous les autres choix. Nous avons essayé le dialogue, nous avons demandé à nos amis internationaux d’intervenir et d’empêcher la guerre, l’effusion de sang et le génocide. Car les talibans visent le nettoyage ethnique, le génocide et également le changement du paysage social de l’Afghanistan. C’est pourquoi, par exemple, au cours des deux dernières années, les talibans ont contraint des déplacements de population à travers le pays. Comme à Takhar, ils ont forcé des milliers d’habitants de cette zone (du nord-est) à partir et les ont remplacés par les groupes terroristes pakistanais TTP.

Quelles sont les principales différences que vous constatez entre aujourd’hui et il y a trente ans ?

D’abord, et surtout, il n’est plus parmi nous, malheureusement. Ensuite, à cette époque, il n’y avait pas cette lassitude de l’Afghanistan comme elle s’est développée ces vingt dernières années. Quand je viens en Europe, les gens ont tellement entendu ce nom ces derniers temps qu’ils en ont assez et c’est bien dommage. À l’époque de mon père, le monde était toujours intéressé par l’Afghanistan. Et puis, mon père était très bien équipé en raison de la guerre qu’il avait menée contre les Soviétiques et de ce combat qu’il faisait, et aussi parce qu’il était ministre de la Défense du pays avec le gouvernement légitime. Malheureusement, l’une des actions de Achraf Ghani (l'ex-Président) a été de détruire le gouvernement et sa légitimité en fuyant l’Afghanistan.

Une autre différence est qu’aujourd’hui vous dirigez le combat depuis l’étranger. Comment faites-vous ?

C’est vrai. Je dois souligner que la direction militaire de la résistance se trouve en Afghanistan. Je suis le chef de la résistance, qui comprend l’aile politique, l’aile militaire, l’aile du renseignement et bien d’autres. Nous avons une bonne organisation. Nous avons reproduit un gouvernement afghan à petite échelle. J’en suis le chef, ou le président. Bien sûr, j’aimerais être dans mon pays mais c’est aussi mon devoir de venir ici, en Europe, pour faire toutes ces choses que d’autres ne peuvent pas faire. C’est sur les conseils de mon comité militaire que je reste à l’étranger. Car si je suis à l’intérieur, toutes les ressources dont nous disposons vont s’épuiser à me protéger, puisque nos ennemis voudront m’attaquer. Nous devons utiliser nos forces beaucoup mieux que pour une protection. Notre objectif est la liberté et la libération du peuple afghan.

Vous écrivez qu’en 1998, deux ans après l’arrivée au pouvoir des talibans, il y a eu un soulèvement à Mazar-e Charif (dans le nord) qui a tout changé. Pensez-vous qu’un tel soulèvement est encore possible, là ou ailleurs, et quelles en seraient les conditions d’émergence ?

L’attention et l’appui de la communauté internationale. Si, alors, c’était seulement à Mazar-e Sharif, ce sera cette fois dans tous les coins de l’Afghanistan. Parfois, la communauté internationale nous demande pourquoi le peuple afghan ne se soulève pas. Eh bien, les femmes afghanes se sont soulevées et sont descendues dans la rue et elles ont été battues, violées, torturées, emprisonnées par les talibans. Et quelle a été la réaction de la communauté internationale ? Rien. Voilà donc le problème. Le peuple afghan se sent désormais impuissant. À la moindre attention et au moindre soutien, vous allez voir d’énormes changements. Si la communauté internationale, en particulier l’Occident, n’aidait pas l’Ukraine, on n’entendrait plus parler du courage du peuple et des soldats ukrainiens. Le monde oublie parfois la bravoure et le courage du peuple afghan, et tous ses sacrifices. N’oublions pas que la présence de l’Otan en Afghanistan a incité les puissances régionales et des groupes terroristes internationaux à se tenir aux côtés des talibans pour exiger qu’elle quitte l’Afghanistan ? Voilà pourquoi ils nous font la guerre. Malheureusement, après nous avoir aidés, la communauté internationale nous a laissé tomber.

Contrôlent-ils tout le pays ?

Ils contrôlent la majeure partie du pays, dont les grandes villes et les districts. Il est impossible à un pays ou à un gouvernement de contrôler l’ensemble de la géographie. C’est impossible.

Au moment de l’accord (de paix) de Doha en 2020, les puissances occidentales, États-Unis en tête, ont donné du crédit à leurs promesses de changement. Une erreur?

Il est très naïf de la part de la communauté internationale occidentale de croire un groupe qui rompt à maintes reprises ses promesses. Si l’Amérique en avait assez de la guerre en Afghanistan, elle n’avait qu’à s’en aller. Mais pourquoi élever notre ennemi et lui donner une plateforme médiatique et une reconnaissance politique. Il faut aussi demander des comptes aux talibans puisqu’ils ne se sont pas conformés aux termes des conditions de l'accord.

Le régime qu’ils ont installé en Afghanistan est-il viable, d’après vous ?

Les renseignements dont je dispose actuellement indiquent que, malheureusement, le Pakistan investit beaucoup dans l’aide aux talibans, en particulier dans la bureaucratie. Il y a un conseiller pakistanais dans chaque ministère, parce que les talibans sont incompétents et n’ont pas la capacité intellectuelle de gouverner le pays. L’Afghanistan est donc complètement envahi, mais personne ne veut en entendre parler. Surtout, les talibans manquent de vision. Lorsqu’ils m’ont proposé un ministère, je leur ai demandé leur vision pour l’avenir de l’Afghanistan ? Si cela correspondait à ma conviction, je me serais tenu prêt à venir et à aider de toutes les manières possibles, même en tant qu’enseignant à l’école. Ils m’ont répondu que cela ne me regardait pas et qu’ils s’en chargeaient. L’inclusivité, cela ne signifie pas seulement une déclaration de quelques chiffres. Il s’agit de l’engagement de toutes les parties afghanes dans l’élaboration d’une feuille de route et d’un processus pour construire l’avenir. Ce n’est pas leur manière de voir.