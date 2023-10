Agressions contre des "croyants" à Jérusalem : Netanyahu promet la "tolérance zéro"

Le texte ne fait référence à aucun événement précis, mais est publié au lendemain de la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant un groupe de juifs ultra-orthodoxes célébrant la fête de Souccot, parmi lesquels de jeunes garçons, cracher par terre au passage de pèlerins portant une croix sur la Via Dolorosa, le parcours traditionnel du chemin de croix rappelant la Passion du Christ dans la Vieille Ville de Jérusalem.

L'AFP n'était pas en mesure d'authentifier immédiatement cette vidéo, qui survient après la publication d'autres vidéo similaires témoignant depuis plusieurs mois de vexations, d'injures ou d'agressions commises contre des chrétiens par des fidèles juifs dans cette partie de la ville occupée et annexée par Israël depuis 1967, au coeur des enjeux du conflit israélo-palestinien et des tensions entre les trois monothéismes.

"Tout comportement agressif à l'égard des croyants (...) est inacceptable", et "nous ferons preuve d'une tolérance zéro" sur ce point, déclare M. Netanyahu.

Le 21 septembre, le patriarche latin de Jérusalem Pierbattista Pizzaballa, créé cardinal samedi à Rome par le pape François, avait noté que le phénomène des attaques contre les chrétiens dans la Vieille Ville n'était "pas nouveau" mais qu'on observait "une hausse des chiffres" sur une "période récente".

Cette progression pourrait être liée selon lui à une présence plus forte qu'auparavant de mouvements juifs "ultra-orthodoxes" ou "sionistes religieux", mais aussi à une "question d'éducation", quand "certains rabbins [...] incitent" à ce genre de comportement ou à tout le moins "les approuvent".

"Nous ne devons pas oublier non plus que les relation entre juifs et chrétiens par le passé n'ont pas été simples", avait ajouté Mgr Pizzaballa, dans une allusion à l'antijudaïsme d'origine chrétienne. Mais, a-t-il ajouté, "peut-être aussi qu'avec [le] gouvernement israélien [actuel], certains mouvements se sentent d'une certain façon [...] non pas soutenus, mais au moins protégés", car "c'est un fait, la fréquence de ce phénomène [...] est liée, au moins temporairement, à ce gouvernement".

Vainqueur des législatives de novembre 2022, M. Netanyahu préside un des gouvernements les plus à droite de l'histoire d'Israël, avec l'aide de formations ultra-orthodoxes et de partis d'extrême droite.

Dans un communiqué publié mardi soir, le rabbin Shmuel Rabinowitz, président de la Fondation du mur des Lamentations a condamné "avec force les violences contre les croyants dans la Vieille Ville, et toute forme de violence".

"Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver le tissu délicat de la Vieille Ville", a-t-il ajouté à l'adresse "des responsables de toutes les religions."