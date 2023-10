Attaques du Hamas sur Israël: une réunion d'urgence prévue par le Conseil de sécurité de l’ONU

Le Conseil de sécurité des Nations unies envisage une réunion d'urgence à New York à la suite de l'escalade de violence en Palestine et en Israël. Aucune date n'a encore été avancée, même si les journées de dimanche et lundi constituent une possibilité, ont indiqué diverses sources diplomatiques à l'agence de presse allemande.