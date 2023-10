L'Union européenne condamne "sans équivoque" les attaques du Hamas et exprime "sa solidarité avec Israël", a déclaré samedi le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

"Nous suivons avec angoisse les nouvelles en provenance d'Israël. Nous condamnons sans équivoque les attaques du Hamas. Cette violence horrible doit cesser immédiatement. Le terrorisme et la violence ne résolvent rien", a-t-il déclaré dans un message sur X (anciennement Twitter). "L'UE exprime sa solidarité avec Israël dans ces moments difficiles", a-t-il ajouté.

L'Allemagne et la France ont aussi annoncé condamner "fermement les attaques terroristes venant de Gaza contre Israël".

9H59 : Répliques d’Israël

L’armée israélienne a commencé à mener des frappes aériennes sur la bande de Gaza samedi matin après le déclenchement d’une offensive militaire du mouvement islamiste Hamas contre Israël, ont constaté des journalistes de l’AFP à Gaza.

L’armée israélienne a confirmé dans un bref communiqué que plusieurs “dizaines (de ses) avions de combat (étaient) actuellement en train de frapper un certain nombre de cibles” du Hamas sur ce territoire.

9H51 : Condamnation de la Belgique

”La Belgique condamne fermement les attaques massives à la roquette contre les civils israéliens”, lancées par le Hamas samedi matin, a déclaré sur X (ex-Twitter) la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib. “La violence et la terreur ne font que perpétuer la souffrance, et entravent la voie du dialogue. Nos pensées vont à toutes les personnes touchées. Nous suivons la situation de près”, assure-t-elle.

9H21 : Déclaration du ministre de la Défense israélien

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a déclenché “une guerre contre l’Etat d’Israël”, a déclaré samedi le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, alors que des roquettes sont tirées par centaines depuis le matin vers Israël à partir de la bande de Gaza sous contrôle du Hamas.

”Le Hamas a fait une grave erreur ce matin en déclenchant une guerre contre l’Etat d’Israël”, les soldats israéliens “sont en train de combattre l’ennemi à chaque endroit”, a déclaré M. Gallant dans un communiqué. Selon ses services, M. Gallant a approuvé le rappel des réservistes.

9H10 : Habitants de Gaza en fuite

Des centaines d’habitants du nord-est de la bande de Gaza ont fui leurs maisons samedi matin après le déclenchement d’une offensive militaire de la branche armée du Hamas contre Israël, a constaté une journaliste de l’AFP.

Des hommes, des femmes et des enfants transportant des couvertures et des vivres ont été vus en train de quitter leurs logements pour se diriger plus vers l’intérieur de la bande de Gaza alors que les tirs de roquettes par centaines se poursuivaient depuis le matin depuis ce territoire en direction d’Israël.

8H34 : Mobilisation israélienne

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a approuvé la mobilisation de réservistes après le lancement de l’attaque du Hamas depuis la bande de Gaza, a indiqué samedi matin une porte-parole du ministère. L’armée israélienne a annoncé “qu’un nombre indéterminé” de Palestiniens armés avaient réussi à infiltrer les territoires israéliens.

6H45 : Frappes du Hamas

Des dizaines de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël samedi matin, mettant fin à une trêve globalement respectée depuis la fin d’une guerre de cinq jours en mai, selon des journalistes de l’AFP à Gaza.

Les tirs, au départ de plusieurs endroits de la bande de Gaza, ont commencé avant 6h30 (3h30 GMT) et se poursuivaient près de 45 minutes plus tard.

En Israël, les sirènes d’alertes ont retenti dans plusieurs villes autour du territoire palestinien, mais aussi plus en profondeur dans le territoire, vers le nord et l’est, selon l’armée.

Une roquette est tombée sur la ville de Yavne, au sud de Tel-Aviv, où un homme a été légèrement blessé par des éclats, selon le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge.

En mai, Israël avait lancé une offensive contre le Jihad islamique palestinien dans la bande de Gaza, déclenchant une guerre de cinq jours entre l’armée israélienne, le Jihad islamique et d’autres groupes armés de ce territoire ayant coûté la vie à 34 Palestiniens et une Israélienne.

Plus d’un millier de roquettes avaient été tirées de la bande de Gaza vers Israël, pour la plupart interceptées par le système de défense antiaérienne israélien. Israël avait de son côté multiplié les frappes aériennes sur le petit territoire.

Le Hamas, qui a pris le pouvoir à Gaza e 2007, était resté à l’écart de ce conflit.

Ni le Jihad islamique, qui a célébré ces jours-ci son 36e anniversaire, ni le Hamas n’avaient répondu aux sollicitations de l’AFP samedi matin.