Comment expliquer l'attaque du Hamas contre Israël : sept décennies de conflit israélo-palestinien

Mai 2023 : Cinq jours d'affrontements entre l'armée israélienne et des groupes armés palestiniens de Gaza ayant fon 35 morts.

Janvier 2023 : Un Palestinien tue sept personnes dans une synagogue de Jérusalem-Est. Le Jihad islamique de Gaza tire deux roquettes en direction d’Israël après que les troupes israéliennes ont effectué un raid sur un camp de réfugiés et tué sept Palestiniens armés et deux civils. Israël réplique par des frappes aériennes.

2022 août : Au moins 44 personnes, dont 15 enfants, sont tuées au cours de trois jours de violences qui débutent lorsque des frappes aériennes israéliennes touchent un haut commandant du Jihad islamique. Israël affirme qu’il s’agit d’une opération préventive contre une attaque imminente du mouvement militant soutenu par l’Iran, visant des commandants et des dépôts d’armes. En réponse, le Jihad islamique tire plus de 1 000 roquettes en direction d’Israël.

Mai 2021 : Après des semaines de tension pendant le mois de jeûne musulman du Ramadan, des centaines de Palestiniens sont blessés lors d’affrontements avec les forces de sécurité israéliennes dans l’enceinte d’Al Aqsa à Jérusalem, le troisième site le plus sacré de l’Islam. Le Hamas lance un déluge de roquettes sur Israël depuis Gaza. Israël riposte par des frappes aériennes sur Gaza. Les combats se poursuivent onze jours, faisant au moins 250 morts à Gaza et 13 en Israël.

Mars 2018 : Lors de manifestations palestiniennes commencent à la frontière de Gaza, les troupes israéliennes ouvrent le feu. Plus de 170 Palestiniens auraient été tués au cours de plusieurs mois de manifestations, doublées de combats entre le Hamas et les forces israéliennes.

Juillet-août 2014 : L’enlèvement et l’assassinat de trois adolescents israéliens par le Hamas déclenchent une guerre de sept semaines au cours de laquelle plus de 2 100 Palestiniens auraient été tués à Gaza et 73 Israéliens auraient été tués, dont 67 militaires.

14 novembre 2012 : Israël tue le chef d’état-major du Hamas, Ahmad al-Jabari. S’ensuivent huit jours de tirs de roquettes des militants palestiniens et de frappes aériennes israéliennes.

27 décembre 2008 : Israël lance une offensive de 22 jours à Gaza après que les Palestiniens ont tiré des roquettes sur la ville de Sderot, dans le sud d’Israël. Environ 1 400 Palestiniens et 13 Israéliens auraient été tués avant qu’un cessez-le-feu ne soit conclu.

14 juin 2007 : Le Hamas prend le contrôle de Gaza après avoir chassé les forces du Fatah fidèles au président palestinien Mahmoud Abbas, basé en Cisjordanie.

25 juin 2006 : Des militants du Hamas capturent Gilad Shalit, conscrit de l’armée israélienne, lors d’un raid transfrontalier depuis Gaza. Israël réplique par des frappes aériennes et des incursions israéliennes. Shalit est finalement libéré plus de cinq ans plus tard lors d’un échange de prisonniers.

25 janvier 2006 : Le Hamas remporte la majorité des sièges lors des élections législatives palestiniennes. Le Hamas refuse de renoncer à la violence et de reconnaître Israël : Israël et les États-Unis coupent l’aide aux Palestiniens.

Août 2005 : Les forces israéliennes se retirent unilatéralement de Gaza, 38 ans après l’avoir prise à l’Égypte lors de la guerre du Moyen-Orient, abandonnant les colonies et laissant l’enclave sous le contrôle de l’Autorité palestinienne.

Septembre 2000 : Quelques mois après que les négociations entre Israël et la Palestine ont abouti à une impasse à Camp David, début d’une deuxième Intifada. Le soutien au Hamas ne cesse de croître en Palestine.

5 septembre 1997 : Deux attentats suicides font 27 morts. Le premier ministre israélien, Shimon Peres déclare qu’il mènera une guerre incessante contre le Hamas.

13 septembre 1993 : Signatures des accords d’Oslo. Yasser Arafat s’engage à négocier la fin du conflit sur la base d’une solution à deux États. Le Hamas, qui s’oppose à l’accord, lance une série d’attentats suicides en Israël.

Décembre 1987 : Les Palestiniens vivant en Cisjordanie et à Gaza lancent la première Intifada contre Israël. Des membres des Frères musulmans fondent le Hamas.

26 mars 1979 : L’Égypte et Israël signent à la Maison Blanche un traité de paix qui aboutit au retrait complet d’Israël de la péninsule du Sinaï. Les deux États s’accordent sur le cadre d’un accord visant à permettre l’autonomie des Palestiniens vivant dans les territoires occupés.

6-25 Octobre 1973 : Guerre dite du Kippour. Le jour de cette fête juive, l’Égypte et la Syrie lancent une attaque surprise contre Israël. D’abord débordée, l’armée israélienne inverse le cours des armes. Un cessez-le-feu ratifié par l’ONU le 25 octobre. Les discussions de paix sont les premières menées directement entre des dirigeants arabes et israéliens. Près de 3 000 soldats israéliens et quelque 20 000 Égyptiens et Syriens sont morts. La guerre provoque le choc pétrolier de 1973 quand les pays arabes décident d’un embargo sur le pétrole en représailles au soutien américain à Israël.

5-10 juin 1967 : Guerre des six jours. Israël a pris le contrôle de la bande de Gaza et de la péninsule du Sinaï. En réaction à des mouvements de troupes égyptiennes, Israël lance une attaque préventive contre l’Égypte puis une contre-attaque contre la Jordanie et la Syrie qui sont intervenues.

Janvier 1957 : Israël se retire des terres égyptiennes, à l’exception de la bande de Gaza et de la région du golfe d'Aqaba, arguant que la bande de Gaza n’a jamais appartenu à l’Égypte.

Octobre 1956 : Quelques mois après que le président égyptien a nationalisé le canal de Suez, Israël envahit le Sinaï et la bande de Gaza.

1949 : L’État d’Israël signe un cessez-le-feu avec les pays arabes qui lui ont déclaré la guerre dès sa création le 15 mai 1948. Le Plan de partage initial de la Palestine entre un État juif et un État arabe prévoit l’intégralité de la bande de Gaza dans les frontières de l’entité arabe à créer. Mais l’accord de cessez-le-feu fixe les lignes d’armistice, plaçant de fait Gaza sous contrôle égyptien. Israël estime toutefois que cela ne modifie en rien le statut initial du territoire.