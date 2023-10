Soldats, mais aussi femmes et enfants : ce que l’on sait des otages Israéliens du Hamas

L’organisation islamiste a d’ailleurs pris en otage des dizaines de civils et miliaires israéliens. Tsahal, l’armée israélienne, a évoqué “des dizaines d’otages”, mais selon l’ambassade de France en Israël, il y aurait plus de 150 otages. Selon i24 news, le Hamas dit retenir 163 Israéliens en otages, dont des femmes, des enfants, des personnes âgées et handicapées. Certains ont été emmenés à Gaza, d’autres sont retenus en Israël. Certains sont vivants, d’autres présumés morts, selon le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, porte-parole de la Tsahal.

Sur la chaîne d’infos Al Jazeera, le Hamas a annoncé détenir un “grand nombre de prisonniers, dont des officiers supérieurs” de l’armée israélienne. Le leader adjoint du mouvement palestinien Saleh al-Aruri, a déclaré avoir “suffisamment d’otages israéliens pour forcer Israël à libérer tous les détenus palestiniens dans ses prisons”.

Sur les réseaux sociaux, des dizaines de vidéos terrifiantes montrant des familles prises en otage par des membres du Hamas circulent. Une grande partie des victimes serait des jeunes qui ont participé à une rave party dans un champ à côté de la frontière avec Gaza, dans la nuit de vendredi à samedi, rapporte Libération. Des images de la fête, qui s’est prolongée jusqu’au petit matin, se trouvent sur les réseaux sociaux. Au loin dans le ciel, on peut voir les deltaplanes du Hamas qui s’apprêtent à attaquer.

