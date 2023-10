Adva pleure la disparition de sa grand-mère de 85 ans, prise en otage par le Hamas: "C'était juste quelqu'un qui aimait son pays"

Et puis "le cauchemar", nous raconte "Diamond". DJ, la jeune femme fait partie de cette sous-culture israélienne en vogue dans tous les milieux sociaux, une sorte de version israélienne de Burning Man, des fêtes dans la nature jusqu'au petit matin qui se moquent souvent des frontières, des codes. "Il y a quelque chose qui s'est brisé" ajoute-t-elle. "Je ferme les yeux et je pense à mes amis qui sont restés là-bas, je ne sais pas comment je pourrais refaire la fête" dit-elle en roulant une cigarette.

Elle tremble un peu. "Et imagine que ça t'arrive sous acide ?" Vu d'aujourd'hui, dans cet Israël post-7 octobre, le concept même d'organiser un festival pour la paix à la frontière avec Gaza semble absurde, inconscient. Mais cela n'a rien de bizarre pour une société israélienne qui s'était habituée à se réveiller le matin "sans penser au conflit", comme l'avait éloquemment évoqué l'ancien premier ministre Naftali Bennett à la tribune de l'ONU en 2022.

Ces images horribles de déroute colorée sont maintenant gravée dans l’imaginaire du pays tout entier comme la fin de l’insouciance. On ne sait pas combien de morts et d’otages ont été pris par les militants du Hamas pendant cet épisode tragique : Tsahal est encore en train de chercher des survivants.

L’armée israélienne a mis un lieutenant-colonel aux manettes de cette difficile opération, qui se passe dans un environnement complexe et encore très tendu.

Appels à l’aide

Beaucoup d’entre eux sont sans doute retenus en otage. Ils ne sont pas les seuls : les réseaux sociaux sont inondés d’appels à l’aide, relayés à l’infini. La tante d’un garçon de sept ans qui demande si quelqu’un a des informations sur son neveu, en ajoutant une vidéo prise de son enlèvement par les hommes du Hamas. Des familles entières dont des bébés, dans le même village, pourtant déjà repris par les forces israéliennes. Tous ou presque se retournent contre le gouvernement. On se demande même s’il n’a pas implicitement trahi la raison d’être même de l’État hébreu.

La grand-mère d'Adva Addar, Yaffa, 85 ans, a été prise en otage par le Hamas dans le kibboutz de Nir Oz, à la frontière avec Gaza. Son image est rapidement passée sur les réseaux sociaux, une vieille dame souriante, quatre hommes armés hilares autour d'elle. "Elle est sous médicaments, mais elle a toute sa tête - je ne sais pas ce qu'elle peut ressentir maintenant" dit la jeune fille, les yeux cernés, avant de fondre en larmes. "Elle faisait partie des fondateurs du kibboutz. C'était juste quelqu'un qui aimait son pays - elle n'a jamais rien fait de mal", ajoute Adva.

Partout dans le pays on se mobilise, par l'action ou par la prière, pour ces familles dans le doute. Mais s'ils ressentent la solidarité du reste de la société israélienne, la famille "n'a reçu aucun contact des autorités".

De l’autre côté de la frontière, la riposte israélienne bat son plein. Aux caissons de basse s’est substitué le bruit régulier, assourdissant, des frappes aériennes. Même à l’extérieur de la bande, on sent dans l’air les vibrations des bombes. On n’ose imaginer ce que cela veut dire pour les résidents de l’enclave côtière, massés sans bunkers dans des immeubles fragiles, et dans le noir - les Israéliens ont coupé l’électricité, et elle le sera jusqu’à nouvel ordre.

Dans ce climat politique fragile, difficile d’imaginer quelconque retenue d’un gouvernement déjà sur la brèche. C’est d’autant plus vrai que les États-Unis envoient des renforts stratégiques, et sans doute en vue de pallier aux velléités d’autres acteurs régionaux de rejoindre le conflit. Dimanche soir, des colonnes de tanks se dirigeaient vers la frontière avec Gaza.

On les voyait masser à Mefalsim et à Yad Mordechai dans le nord, laissant peu de doute sur la possibilité d’une offensive terrestre. La guerre ne fait que commencer.