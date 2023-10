Amputé des jambes et d’un bras, borgne… Qui est Mohammed Deif, le cerveau de l’attaque du Hamas sur Israël ?

L’homme de 58 ans est fortement diminué puisqu’il est amputé des deux jambes et d’un bras. De plus, il a perdu la vision d’un œil. Mais le chef de la brigade militaire du Hamas est un homme plus qu’influent depuis son fauteuil roulant. Le but de ses opérations ? Planifier des attentats suicides en Israël pour attiser la panique et faire le plus grand nombre de victimes. Lors d’un message transmis par les médias israéliens, il affirmait avoir lancé 5000 roquettes pour l’opération “Inondation d’al-Aqsa”, en “réponse au blocus de Gaza commencé il y a seize ans”.

À lire aussi

Il a échappé à sept tentatives d’assassinat

Suivi depuis une vingtaine d’années par l’armée israélienne, l’homme aurait d’ailleurs réussi à échapper à sept tentatives d’assassinat. Il aurait cependant perdu sa femme et son fils de sept mois durant l’une de ces tentatives. Et c’est d’ailleurs durant ces différentes attaques qu’il a perdu ses jambes, son bras et son œil entre 2002 et 2006 selon le “Times of Israël”.

À l’heure actuelle, seules quelques personnes savent réellement où réside Mohammed Deif.

Un scientifique devenu terroriste

Né dans la bande de Gaza en 1965, Mohammed Deif, surnommé “Guest”, entame des études de biologie, physique et chimie avant de rejoindre le Hamas en 1987. Il devient chef des Brigades al-Qassam en 2002, suite au décès de son prédécesseur, Salah Shehade.