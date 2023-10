Avec l'attaque du Hamas sur Israël, la question palestinienne fait un retour brutal sur le devant de la scène: quelles conséquences au Moyen-Orient?

Ce retour en pleine lumière semble aller à l’encontre de la dynamique de normalisation entre Israël et des pays arabes entamée en 2020 sous l’impulsion des Etats-Unis de Donald Trump. Depuis des mois, l’administration Biden négocie pour faire entrer l’Arabie saoudite dans le “cercle de la paix” comme l’avait nommé l’ancien président américain. Une normalisation qui, vu le statut de chef de file sunnite régional du Royaume wahhabite et l’effet d’entraînement qu’elle pourrait induire dans le monde arabe, a tous les traits d’un scénario catastrophe pour le Hamas, qui voue à l’anéantissement un État qu’il juge illégitime. De même pour l’Iran, ennemi juré d’Israël, qui a renoué les liens diplomatiques au printemps dernier avec l’Arabie saoudite. L’Iran, qui a salué la “fière opération” du Hamas contre le “régime usurpateur” d’Israël, soutient “la légitime défense de la nation palestinienne”, selon les mots de son président Ebrahim Raïssi.

Une “chimère révolue”

Devant cette menace d’une marginalisation accrue de la cause palestinienne, le mouvement terroriste palestinien avait certainement tout intérêt à faire dérailler le processus, comme l’a suggéré le secrétaire d’État américain Antony Blinken. “Qui s’oppose à la normalisation ? Le Hamas, le Hezbollah, l’Iran. Il ne serait donc pas surprenant qu’une partie de leur motivation ait été de perturber les efforts visant à rapprocher l’Arabie saoudite et Israël”, a-t-il déclaré dimanche sur CNN. Ainsi la menace iranienne, que Benjamin Netanyahou s’est ingénié à brandir depuis deux ans dans le dossier nucléaire, n’était-elle pas la pire –ou du moins pas aussi directe– pour Israël, ainsi que certaines personnalités en Israël, dont récemment un ex-directeur du Mossad, avaient prévenu.

Les accords d’Abraham avaient presque achevé de reléguer la cause palestinienne aux oubliettes, au profit de la valorisation des relations commerciales entre les nouveaux partenaires et d’un apaisement politique propice à une hypothétique paix israélo-palestinienne à atteindre ultérieurement… “Une chimère à présent révolue”, estime le sociologue et politologue Rudolf el Kareh, spécialiste du Moyen-Orient et des relations internationales. À tout le moins le processus apparaît-il désormais gelé, au minimum le temps que durera l’affrontement actuel.

Option pessimiste

Benjamin Netanyahou a bien dû le percevoir pour déclarer dimanche souhaiter que le processus de normalisation avec l’Arabie saoudite se poursuive. Sans doute ne croyait-il pas si bien résumer l’alternative pour Israël lors de son discours devant l’assemblée générale des Nations unies le 22 septembre dernier : “Nous sommes face à un choix aujourd’hui, qui va déterminer si nous nous dirigeons vers une paix historique et l’espoir ou vers la guerre, le terrorisme et le désespoir”. Et encore moins, convaincu d’être “à l’aube d’une ère nouvelle” et d’un “nouveau Moyen-Orient”, n’envisageait-il pas l’option pessimiste. Seuls les Émirats arabes unis, les premiers à avoir conclu il y a trois ans un accord de normalisation avec l’État hébreu, ont condamné clairement l’attaque du Hamas, considérant qu’il s’agissait d’une “escalade importante et grave” du conflit israélo-palestinien et en se déclarant “atterrés” par les enlèvements de civils israéliens.

La contre-attaque militaire israélienne menée sur la bande de Gaza, avec les nombreuses victimes civiles collatérales, pourrait provoquer un resserrement des rangs des États arabes, de même que renforcer le sentiment anti-israélien dans les opinions publiques arabes. En particulier, cela pourrait inciter l’Arabie saoudite à reprendre sa position traditionnelle dans le conflit, en restant sur la ligne de son initiative de 2002 exigeant un État palestinien avant toute normalisation avec Israël. Surtout que Tsahal a annoncé un siège complet de la bande de Gaza, avec arrêt des robinets de gaz, d’électricité et d’eau (10 pour cent du total distribué à Gaza). “Nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence”, a déclaré lundi le ministre de la Défense Yoav Galant.