harakat al-muqâwama al-’islâmiya (Mouvement de résistance islamique, en français) de son nom complet, le Hamas est responsable de la planification et de l’exécution des attaques terroristes menées ces derniers jours contre Israël. Le Hamas a été fondé en 1987, à la suite de la première intifada (révolte contre l’occupation israélienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza) par Cheik Yassine, Abdel Aziz al-Rantissi et Mohammed Taha, tous trois issus de l’organisation d’origine égyptienne des Frères musulmans. Initialement établi à Gaza, le Hamas a également pris pied en Cisjordanie. Le mouvement compte une branche militaire, les brigades Izz al-Din al Qassam, et une branche politique. Il mène par ailleurs des activités caritatives et d’éducation.

La charte du Hamas prône le jihad contre les Juifs, l’anéantissement d’Israël et son remplacement par un État palestinien islamique. Le mouvement islamique avait, dès 1993, rejeté les accords d’Oslo, conclus par l’Organisation de libération de la Palestine et l’État d’Israël. Ces accords établissaient un processus de paix basé sur une solution à deux États, israélien et palestinien. Depuis 2017, le Hamas accepte cependant le principe de la création d’un État palestinien provisoire dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, sans pour autant reconnaître Israël, ni abandonner le recours à la lutte armée, ni au terrorisme. Le Hamas a organisé plusieurs attentats suicides contre des cibles civiles israéliennes, dans les années 90 et 2000. L’Union européenne et les États-Unis considèrent le Hamas comme une organisation terroriste.

Le retrait d’Israël de la bande de Gaza, en 2005, convainc le mouvement islamique de la supériorité de la lutte armée sur le dialogue, toujours prôné par le Fatah, qui dirige l’Autorité palestinienne. En 2006, le Hamas entre dans le jeu politique palestinien et remporte les législatives. Le mouvement prend le contrôle de Gaza en 2007, suite à une lutte armée et fratricide avec le Fatah. Depuis Gaza, le Hamas poursuit une stratégie de confrontation avec Israël, notamment développée par des tirs fréquents de roquettes. Les attaques lancées le 7 octobre ont fait passer cette stratégie dans une nouvelle dimension.

L’Autorité palestinienne

Créée en 1993 par un accord entre Israël et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), l’Autorité palestinienne (AP) est l’entité gouvernementale qui administre les habitants arabes de territoires palestiniens situés en zones “A” et “B”, sur laquelle elle exerce sa responsabilité (limitée, dans les faits).

Depuis janvier 2013, l’AP représente l’État de Palestine, observateur non-membre de l’Onu. Dirigée depuis 2005 par Mahmoud Abbas, qui a succédé à l’historique leader de l’OLP et du Fatah, Yasser Arafat, décédé en 2004, l’AP continue d’exercer les compétences qui lui sont dévolues en Cisjordanie, mais a dû abandonner le contrôle de Gaza au Hamas.

Peu considérée par Israël, l’AP est de plus minée par la rivalité du Fatah – le parti du président Abbas – avec le Hamas ainsi que par la corruption et la faiblesse de ses dirigeants, impuissants à répondre aux aspirations de la population palestinienne. Elle est très largement dépendante des bailleurs de fonds internationaux. La dissolution par Mahmoud Abbas du Conseil législatif palestinien, en 2018, prive l’AP de toute légitimité démocratique.

Le Djihad islamique

Le Djihad islamique palestinien a été fondé à la fin des années 1970 en Égypte par des membres des Frères musulmans, qui estimaient que ces derniers n’étaient pas suffisamment engagés dans la lutte contre Israël. Expulsé d’Égypte en 1981, le Djihad islamique s'installe dans la bande de Gaza dont il est chassé, en 1987. L’organisation prend alors ses quartiers au Liban, où elle tisse des liens avec le mouvement chiite Hezbollah, qui a formé ses membres au combat contre Israël. Même s’il n’est pas chiite, le Djihad islamique ne se réclame pas du sunnisme et tient la révolution islamique iranienne pour une source d’inspiration.

Se présentant comme un mouvement révolutionnaire, il concentre, à la différence du Hamas, toute son action dans la lutte armée, délaissant le terrain politique. Depuis 1987, il a mené plusieurs attaques et attentats (fusillades, attentats à la bombe, attaques au couteau, tir de roquettes…) contre des cibles militaires et civiles israéliennes, dont plusieurs récemment. Il est considéré comme une organisation terroriste par les pays occidentaux.

Le gouvernement Netanyahou

Le sixième gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahou est le plus à droite de l’histoire d’Israël. Il est constitué par le Likoud, parti national-conservateur du Premier ministre, le Parti sioniste religieux, Force juive, Noam (tous deux d’extrême droite), les partis ultra-orthodoxes Shas et Judaïsme unifié de la Torah.

Il mène une politique de poursuite de la colonisation illégale de la Cisjordanie et a fait face à un très vaste mouvement de contestation civique, après avoir cherché à rogner les pouvoirs de la Cour suprême israélienne.

Moins encore que les précédents, le gouvernement Netanyahou VI n’a jamais fait montre du moindre intérêt pour la relance du processus de paix.

Hezbollah

À la différence des organisations et institutions précédentes, le Hezbollah n’est pas présent dans les territoires palestiniens, ni en Israël. Le groupe islamiste chiite basé à Beyrouth, au Liban. Il a été fondé en 1982 suite à l’invasion du Sud-Liban par Israël, qui voulait y combattre l’OLP. Appuyé par l’Iran et la Syrie, le Hezbollah est devenu un acteur incontournable de la vie politique libanaise, qu’il contribue à paralyser. Sa charte précise son refus “définitif” de jamais reconnaître Israël, État contre lequel le Hezbollah mène une lutte armée, depuis le Liban.