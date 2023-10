Le monde assiste désemparé et stupéfait à l’embrasement du conflit israélo-palestinien

Cet acte de guerre semble en effet cibler les évolutions géopolitiques régionales, interprétées comme une consolidation d’Israël - y compris de sa politique d’annexion menée en Cisjordanie - et donc une disparition de la cause palestinienne du radar du monde, même de certains pays arabes censés la soutenir. L’Arabie saoudite semblait ainsi sur le point de normaliser ses liens avec Israël, en échange d’un accord de défense avec les États-Unis, grands parrains de ce processus. Ce scénario renforcerait le poids des Américains et des Israéliens dans la région. Et éloignerait à nouveau l’Arabie saoudite de l’Iran - ennemi juré de Washington -, alors que les deux puissances rivales avaient entamé une normalisation de leurs relations, sous l’égide de la Chine. Cette perspective déplaît forcément à Téhéran, soutien numéro un du Hamas, qui était lui-même enragé de voir ce rapprochement entre Ryiad et Washington se faire au prix d’une mise en sourdine de la question palestinienne.

Pression sur les alliés de la Palestine

"Alors que le Hamas voyait les Israéliens et les Saoudiens se rapprocher d'un accord, il s'est dit : pas de siège à la table (pour nous) ? Empoisonnons le repas", a résumé Laura Blumenfeld, analyste à la Johns Hopkins School for Advanced International Studies, citée par Reuters. D'autant qu'Israël vante également le réchauffement de ses relations avec les Emirats arabes unis, le Bahreïn, le Maroc et le Soudan, dans la dynamique des accords d'Abraham en 2020. Partie de la guerre du Kippour de 1973, l'Egypte avait été le premier pays arabe à faire ce pas, en 1979. "Tous les accords de normalisation que vous (les États arabes) avez signés avec (Israël) ne mettront pas fin à ce conflit", a ainsi rappelé samedi Ismail Haniyeh, le chef du Hamas, à la chaîne Al Jazeera.

Ce mouvement veut donc forcer les pays arabes à réaffirmer leur soutien à la cause palestinienne. Un impératif qui s'imposera toujours davantage au fur et à mesure qu'Israël frappera de toute sa force Gaza, en représailles. Le Soudan a renouvelé son "soutien aux droits légitimes du peuple palestinien dans son État indépendant", imputant ce regain de violence au "déclin de l'intérêt international pour la question palestinienne". Sur une carte indiquant les positions prises depuis samedi par divers pays, le site Le Grand continent met aussi dans le camp du Hamas forcément l'Iran, qui "soutient la légitime défense de la nation palestinienne", mais aussi la Tunisie, l'Algérie, le Qatar, la Syrie, l'Irak, le Yémen, l'Afghanistan et le Nicaragua.

Plus subtilement, l'Arabie saoudite a appelé à la désescalade, tout en rappelant samedi qu'elle avait prévenu de l'existence d'une "situation explosive résultant de la poursuite de l'occupation (israélienne) et de la privation de droits légitimes subie par le peuple palestinien". Des mots qui signalent déjà un retour à une posture saoudienne plus traditionnelle sur ce sujet, même si Riyad s'efforce de ne pas se montrer trop partial - preuve aussi qu'il s'accroche encore à ses négociations avec les États-Unis. Le constat vaut également pour la Ligue arabe, le Bahreïn, le Maroc ou encore les Émirats arabes unis, coincés "entre neutralité stratégique et soutien ambigu" au mouvement palestinien, note Le Grand Continent. Déjà approché par Washington pour jouer son rôle traditionnel de médiateur dans ce conflit, l'Égypte a opté pour la retenue. Notez le malaise de la Turquie (pays musulman), qui a appelé Israël et la Palestine à "agir de manière raisonnable", une position qui contraste avec celle des autres pays de l'Otan.

L’Occident condamne

L'Occident dénonce à l'unisson le carnage perpétré par le Hamas et ses prises d'otages de civils. Le président américain Joe Biden a exprimé le soutien "gravé dans le marbre et inébranlable" des États-Unis à Israël, y compris militaire. En Europe, la Belgique a condamné "avec la plus grande fermeté", par la voix du Premier ministre Alexander De Croo, "les attaques terroristes qui frappent les villes" israéliennes. "Nous sommes aux côtés d'Israël en ces heures sombres", a-t-il assuré. La France a "réaffirmé son rejet absolu du terrorisme et son attachement à la sécurité d'Israël". Même chose pour l'Allemagne, qui s'inquiète aussi d'une "escalade régionale majeure". La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dénoncé "la brutalité de l'attaque terroriste du Hamas" et contre laquelle l'Etat hébreu a "le droit de se défendre". Le siège de l'institution à Bruxelles s'est paré du drapeau israélien. Charles Michel, président du Conseil européen, a aussi fustigé des "attaques aveugles contre Israël et son peuple, [...] infligeant terreur et violence à des citoyens innocents". "Rien ne pourra jamais justifier ces actes de violence choquants", a-t-il ajouté dimanche.

Retenue de Pékin, hypocrisie de Moscou

Alors qu'elle n'hésite pas parfois à s'éloigner du camp occidental, l'Inde a cette fois suivi la position de ce dernier, se disant "solidaire d'Israël". Une position qui illustre aussi des divergences stratégiques et géopolitiques au sein du groupe des Brics, que New Delhi partage avec la Russie, la Chine, l'Arabie Saoudite ou encore… l'Iran. Gardant une certaine neutralité, la Chine s'est déclarée dimanche "profondément préoccupée" par l'escalade, tout en appelant à l'établissement d'un Etat palestinien comme "solution fondamentale" à ce conflit. La Russie n'a pas fait économie d'hypocrisie, appelant les deux parties à "à un cessez-le-feu immédiat" et "à renoncer à la violence" - au moment même où elle mène une guerre brutale contre l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a, lui, rappelé que "la terreur est toujours un crime […] contre l'humanité dans son ensemble" et s'est entretenu dimanche au téléphone avec M. Netanyahu.

L’Onu a convoqué une réunion d’urgence du Conseil de sécurité sur le Moyen-Orient ce dimanche soir. Cette succession de réactions témoigne de l’angoisse internationale grandissante face à ce conflit que beaucoup voulaient oublier, faute de savoir le résoudre, et qui dégénère dans une spirale inouïe de violence, au risque d’embraser la région. Cette situation dramatique sonne aussi comme un échec de la communauté internationale, y compris de l’Europe et des États-Unis, qui ont été jusqu’ici incapables de faire en sorte que leur "solution à deux États" l’emporte sur la terreur.